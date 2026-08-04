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Novi život nemačke vojne industrije - na redu je gradnja ratnih brodova

Nemačka je decenijama gradila imidž zemlje automobila, mašina i hemijske industrije. 

Autor:  Stanko Stamenković
04.08.2026.09:40
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Novi život nemačke vojne industrije - na redu je gradnja ratnih brodova
Foto: Wojciech Wrzesien / Shutterstock.com
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Folksvagen, Mercedes, BMW, Siemens i BASF predstavljali su stubove njene ekonomije. Međutim, geopolitički potresi poslednjih godina promenili su prioritete Berlina, ali i cele Evrope. Dok se automobilska industrija suočava sa padom prodaje, skupom energijom i konkurencijom iz Kine, vojna industrija doživljava procvat kakav nije zabeležen od završetka Hladnog rata.

Najveći simbol tog zaokreta postala je kompanija Rajnmetal (Rheinmetall).

Nekada poznata prvenstveno kao proizvođač tenkovske municije i vojnih vozila, danas je Rajnmetal jedna od najvrednijih evropskih odbrambenih kompanija, čiji se poslovni planovi mere desetinama milijardi evra. Njene fabrike rade punim kapacitetom, otvaraju se novi pogoni, zapošljavaju hiljade radnika, a investitori je vide kao jednog od najvećih dobitnika nove evropske bezbednosne politike.

Od "Zeitenwende" do industrijske eksplozije

Prelomni trenutak dogodio se 2022. godine, kada je nemački kancelar Olaf Šolc proglasio istorijski zaokret u bezbednosnoj politici, poznat kao Zeitenwende. Berlin je tada najavio ogromna ulaganja u Bundesver i povećanje vojnih izdvajanja na više od dva odsto BDP-a.

Od tada se gotovo cela evropska odbrambena industrija nalazi u investicionom ciklusu, ali nijedna kompanija nije rasla tako brzo kao Rajnmetal.

Pored proizvodnje municije, oklopnih vozila i sistema protivvazdušne odbrane, kompanija se sve agresivnije širi i na nova tržišta – od bespilotnih sistema do ratne mornarice.

Fregata kao poruka svetu

Najnoviji dokaz te ambicije predstavljen je početkom avgusta, kada je Rajnmetal predstavio novu vođenu raketnu fregatu GMF 140, brod dug 140 metara i deplasmana većeg od 6.000 tona, namenjen mornaricama NATO-a i partnerskih država, piše Army recognition..

Reč je o višenamenskoj platformi projektovanoj za protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, borbu protiv podmornica i izvođenje udara na velikim daljinama. Brod je zamišljen kao potpuno interoperabilan sa NATO standardima, sa sistemom AEGIS, 64 vertikalna lansirna mesta za rakete i mogućnošću integracije američkih i evropskih senzora i helikoptera.

Posebno je zanimljivo što Rajnmetal ovim projektom ne cilja prvenstveno nemačku mornaricu, već tržišta Severne Amerike i drugih savezničkih zemalja koje planiraju modernizaciju flota. Drugim rečima, kompanija više ne želi da bude samo nemački dobavljač, već globalni igrač.

Rat kao motor privrede

Evropske države danas povećavaju vojne budžete rekordnim tempom. Poljska, baltičke zemlje, skandinavske države, ali i tradicionalno uzdržana Nemačka ulažu milijarde evra u obnovu naoružanja.

To je otvorilo tržište kakvo evropska vojna industrija nije imala decenijama.

Dok fabrike automobila zatvaraju proizvodne linije ili smanjuju broj zaposlenih, fabrike municije uvode dodatne smene. Neki pogoni koji su nekada proizvodili civilnu opremu sada prelaze na vojne programe, dok investitori odbrambeni sektor smatraju jednim od retkih sa dugoročnim potencijalom rasta.

Nova nemačka industrijska strategija

Za Berlin vojna industrija više nije samo pitanje bezbednosti već i industrijske politike. Razvoj novih tenkova, borbenih vozila, dronova, radarskih sistema i ratnih brodova znači hiljade visokokvalifikovanih radnih mesta, ulaganja u istraživanje i razvoj i jačanje izvoza.

Rajnmetal je postao simbol te transformacije. Kompanija danas razvija proizvode u gotovo svim segmentima modernog ratovanja – od artiljerijske municije i oklopnih vozila do protivvazdušnih sistema, autonomnih platformi i sada velikih ratnih brodova.

Evropa menja prioritete

Istovremeno, evropske vlade sve otvorenije govore o potrebi stvaranja snažnije domaće odbrambene industrije kako bi se smanjila zavisnost od uvoza i obezbedilo stabilno snabdevanje u kriznim situacijama.

To znači da će kompanije poput Rajnmetala verovatno nastaviti da imaju pun portfelj narudžbina i narednih godina.

Iako je nemačka ekonomija pod pritiskom zbog slabe industrijske proizvodnje, visokih cena energije i usporavanja globalne trgovine, odbrambeni sektor pokazuje potpuno drugačiju sliku. Ono što je nekada bilo sporedna grana industrije postalo je jedan od najdinamičnijih delova nemačke privrede.

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Nemačka vojna industrija

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