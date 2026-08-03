Dok se svet utrkuje u pronalaženju načina za skladištenje energije iz obnovljivih izvora, jedan mali grad u Finskoj pronašao je jednostavno, ali neobično rešenje - umesto skupih litijumskih baterija koristi ogromno skladište napravljeno od kamena, piše Kamatica.

U južnofinskom gradu Pornainen, udaljenom oko 40 kilometara od Helsinkija, postavljeno je postrojenje koje višak električne energije pretvara u toplotu i koristi je za grejanje domaćinstava.

Ova tehnologija mogla bi da bude jedan od odgovora na veliki izazov energetske tranzicije – kako sačuvati energiju proizvedenu kada ima dovoljno sunca i vetra, kako bi mogla da se koristi onda kada proizvodnja opadne.

"Baterija" od kamena umesto litijuma

Dok mnoge zemlje ulažu milijarde u razvoj litijum-jonskih baterija, Finska je izabrala drugačiji pristup – skladištenje energije u obliku toplote.

Postrojenje u Pornainenu izgleda kao veliki silos visine oko 13 metara i širine 15 metara, a unutra se nalazi približno 2.000 tona usitnjenog steatita, poznatog i kao sapunski kamen.

Ovaj prirodni materijal ima sposobnost da apsorbuje velike količine toplote i da je dugo zadržava, zbog čega je pogodan za dugoročno skladištenje energije.

Kako funkcioniše finska "peščana baterija"?

Princip rada je jednostavan.

Kada solarne elektrane ili vetroturbine proizvedu više električne energije nego što je trenutno potrebno, naročito u periodima kada je cena struje niska, višak energije koristi se za zagrevanje vazduha.

Taj vreli vazduh zatim zagreva kamen unutar skladišta na temperaturu od čak 500 do 600 stepeni Celzijusa.

Zahvaljujući kvalitetnoj izolaciji, toplota može da ostane sačuvana danima, pa čak i nedeljama. Kada domaćinstvima bude potrebna energija za grejanje, toplota se putem izmenjivača prenosi u sistem daljinskog grejanja.

Dovoljno toplote za nedelje grejanja

Kapacitet skladištenja ovog sistema iznosi oko 100 megavata.

Tokom letnjih meseci uskladištena toplota može da obezbedi grejanje grada gotovo mesec dana, dok tokom hladne zime može da pokrije potrebe za grejanjem približno nedelju dana.

Sistem je razvila finska kompanija Polar Night Energy, koja se bavi tehnologijama skladištenja energije iz obnovljivih izvora.

Emisije manje za 70 odsto

Nova tehnologija već je pokazala značajne rezultate u smanjenju zagađenja.

U poređenju sa ranijim sistemom koji je koristio naftu i pelete, emisije štetnih gasova smanjene su za oko 70 odsto.

Kao dodatna rezerva ostala je energana na biomasu, ali se koristi mnogo ređe nego ranije.

Zašto ovo rešenje nije zamena za sve baterije?

Iako tehnologija izgleda jednostavno i efikasno, ima i ograničenja.

Najveći nedostatak je to što se uskladištena toplota teško može ponovo pretvoriti u električnu energiju. Međutim, za gradove koji koriste sisteme daljinskog grejanja to nije veliki problem, jer je njihov cilj upravo skladištenje toplote.

Stručnjaci smatraju da bi ovakvi sistemi u budućnosti mogli imati važnu ulogu u stabilizaciji energetskih mreža i boljem korišćenju obnovljivih izvora energije.

Finska ministarka za klimu Sari Multala ocenila je da je ovo primer inovativnog pristupa skladištenju energije i navela da bi tehnologija mogla da se razvija i primenjuje u različitim energetskim sistemima širom sveta.

Kamen umesto skupih baterija možda nije potpuno rešenje za energetsku budućnost, ali pokazuje da ponekad jednostavni materijali mogu imati iznenađujuće velike mogućnosti.

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