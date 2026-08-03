Ako vam se automobil ujutru ne pokrene zbog ispražnjenog akumulatora, nakon uspešnog startovanja pomoću kablova ili asistencije na putu postavlja se pitanje – koliko dugo treba voziti da bi se akumulator dovoljno dopunio?

Prema preporukama nemačkog autokluba ADAC, ne postoji univerzalan odgovor jer vreme punjenja zavisi od više faktora, poput starosti akumulatora, snage alternatora, spoljne temperature i stanja električnog sistema vozila, piše revija HAK.

Ipak, kao opšte pravilo važi da je potrebno voziti najmanje 30 minuta, dok u nepovoljnim uslovima vožnja može da potraje i do sat vremena kako bi se akumulator dovoljno napunio za naredno pokretanje motora.

Tokom tog perioda ne treba gasiti motor. Takođe, nema potrebe za vožnjom pri visokim obrtajima – sasvim je dovoljno voziti uobičajenim tempom kako bi alternator obavio svoj posao.

Ako se akumulator i posle duže vožnje često prazni, moguće je da je dotrajao ili da postoji kvar na sistemu punjenja, pa je preporučljivo proveriti njegovo stanje u servisu.

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