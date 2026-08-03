Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 369.355 dinara, a indeksi su zabeležili rast, navodi se u berzanskom izveštaju.

Belex 15 je porastao za 1,21 odsto a Belex line za 0,70 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je "Messer Tehnogasu" iz Beograda, čije akcije su zabeležile rast vrednosti od 5,96 odsto i na kraju trgovanja dostigle cenu od 38.001 dinar, piše Tanjug.

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