Haiti je prva nezavisna država Latinske Amerike i Kariba nastala uspešnom borbom za slobodu, a danas je prepoznatljiv po bogatom kulturnom nasleđu, snažnoj umetničkoj sceni i tradiciji koja spaja afričke, evropske i karipske uticaje. Njegova muzika, ples, umetnost i običaji predstavljaju autentičan izraz zajedništva, kreativnosti i otpornosti naroda koji je kroz istoriju uspevao da sačuva svoj identitet uprkos brojnim izazovima.



U skladu sa temom Ekspa 2027 „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, Haiti će posetiocima ponuditi jedinstveno iskustvo koje kroz igru, sport i muziku približava svakodnevni život i kulturno nasleđe ove karipske zemlje. Paviljon Haitija predstaviće tradicionalne igre uz koje su odrastale generacije haićanske dece, među kojima su školica, klikeri, puštanje zmajeva, igra kamenčićima i preskakanje konopca. Ove igre simbolizuju vrednosti duboko ukorenjene u haićanskom društvu solidarnost, zajedništvo, disciplinu, kreativnost i prilagodljivost.



Posetioci će imati priliku da upoznaju i bogatu plesnu tradiciju Haitija kroz tradicionalne plesove Janvalu, Nago, Petro, Banda i Maji, koji predstavljaju žive izraze istorije i duhovnog nasleđa zemlje. Posebno mesto zauzimaće i muzika, kroz predstavljanje karakterističnih instrumenata poput haićanskog bubnja, vaksina, gvozdenog zvona i udaraljki ča-ča, koji svedoče o izuzetnoj raznovrsnosti muzičke baštine Haitija.



Sport će takođe imati važno mesto u predstavljanju ove zemlje. Fudbal, najpopularniji sport na Haitiju, podseća na istorijski uspeh iz 1974. godine, kada je Haiti postao prva frankofona karipska država koja se plasirala na Svetsko prvenstvo u fudbalu. Posetioci će moći da se upoznaju i sa nasleđem Silvija Katora, osvajača srebrne medalje u skoku udalj na Olimpijskim igrama u Amsterdamu 1928. godine, jednog od najvećih sportista u istoriji Haitija.



Haiti ima dugu tradiciju učešća na međunarodnim izložbama. Nakon nastupa na Međunarodnoj izložbi u Londonu 1862. godine, bio je domaćin Međunarodne izložbe u Port o Prensu 1949. godine - prve međunarodne izložbe organizovane nakon Drugog svetskog rata, koja i danas zauzima značajno mesto u istoriji svetskih izložbi.

Srbija i Haiti održavaju diplomatske odnose od 1984. godine, a saradnja dve zemlje zasniva se na dugogodišnjem prijateljstvu i zajedničkoj posvećenosti međunarodnoj saradnji. Učešće Haitija na Ekspu 2027 Beograd predstavlja novu priliku za dalje jačanje kulturnih, ekonomskih i institucionalnih veza između dve države.



„Veoma nas raduje što će Haiti biti deo Ekspa 2027 Beograd. Reč je o zemlji izuzetnog kulturnog bogatstva, čiji su muzika, umetnost i tradicija prepoznati širom sveta. Uveren sam da će kroz svoj paviljon posetiocima približiti autentičnu priču o zajedništvu, kreativnosti i otpornosti, vrednostima koje su u samom srcu naše teme „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“,“ izjavio je Danilo Jerinić, direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd.



Na Ekspu 2027 Beograd Haiti će se predstaviti pod temom „Haiti, simfonija pokreta“, kroz priču u kojoj se nasleđe, sport, muzika, umetnost, igra i inovacije spajaju u jedinstveno iskustvo. Posetioci će imati priliku da otkriju zemlju koja s ponosom čuva svoju istoriju, dok istovremeno gradi budućnost zasnovanu na kreativnosti, zajedništvu i ljudskoj otpornosti.



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