Preduzeće Putevi Srbije objavilo je da će od srede, 5. avgusta, početi sa radom novo prodajno mesto za elektronsku naplatu putarine, pored naplatne stanice "Preševo", u smeru ka graničnom prelazu.

Kako je navedeno, radno vreme prodajnog mesta je svakog dana od 07 do 19 časova.

Elektronska naplata putarine, kako navode, omogućava najbrži prolazak kroz naplatne stanice bez kontakta i zaustavljanja, piše Tanjug.

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