Dok se u Slavonskom Brodu ovih dana najviše kupovalo povrće za letnje ručkove, uz paradajz i paprike posebno je tražen bio kukuruz. Tamo se klip prodaje po komadu, a cena jednog iznosi 50 centi.



U Puli je situacija potpuno drugačija. Na pulskoj pijaci kukuruz se ne prodaje po klipu, već po kilogramu, a cena mu iznosi čak šest evra. U jednom kilogramu pretežno se nalaze tri klipa, eventualno četiri ako su manji, što znači da jedan klip kupce može koštati oko dva evra.

Velike razlike u cenama su među brojnim voćem i povrćem

Razlika je to koja se itekako primećuje, jer za istu količinu kukuruza kupci u Puli izdvajaju višestruko više nego u Slavoniji. Na pitanje zašto se kukuruz na pulskoj pijaci prodaje po kilogramu, a ne po komadu, jedna nam je prodavačica kazala kako je to jednostavno praksa koja se godinama primenjuje. „To je ovde tako. Nije kao u unutrašnjosti Hrvatske gde se kukuruz prodaje po komadu“, kratko nam je objasnila jedna od prodavačica.



Razlike nisu vidljive samo kod kukuruza. Na pulskoj pijaci mogu se pronaći paradajz koji dostiže cenu i do pet evra po kilogramu. U Puli tako kilogram lubenice košta oko 1,50 evra, dok su se u Slavonskom Brodu lubenice prodavale po ceni od 80 do 90 centi za kilogram. Ni ostatak ponude nije puno povoljniji. Cene voća i povrća na pulskoj pijaci mnoge su kupce neprijatno iznenadile, a neki su nam priznali kako su od kupovine odustali upravo zbog visokih iznosa. „Stvarno je preskupo. Došla sam, ali sam se predomislila. Ne isplati mi se da dajem ovoliki novac“, kazala nam je jedna Puljanka.



Sličnog mišljenja bili su i turisti koji su tog jutra kupovali na pijaci. „Očekivali smo da je skuplje, ali mislili smo da je sve eko uzgoj. Puno se novca daje za jednu salatu sa sezonskim povrćem, pa i do 12 evra. To je stvarno puno“, kazali su. Ipak, nisu svi bili iznenađeni cenama. Jedan turista iz Austrije smatra kako je situacija očekivana s obzirom na to da se radi o turističkom gradu. „Cene su takve kakve jesu, svesni smo da smo u turističkom mestu“, kazao nam je.

Brojni problemi

Visoke cene na pijacama poslednjih godina su stalna tema, a na njih utiču brojni faktori, od troškova proizvodnje, cene energenata i transporta do sve izraženijih klimatskih promena koje otežavaju poljoprivrednu proizvodnju.



Poseban problem ove godine predstavlja potencijalna opasnost od suše te dugotrajni periodi visokih temperatura. Hrvatska je upravo ušla u novi toplotni talas, koji bi prema prognozama mogao potrajati, a sve se češće ponovo spominju mogućnosti ograničenja potrošnje vode.



Podsetimo, slične mere u Istri su već bile uvedene pre tri godine zbog izrazito nepovoljnih hidroloških uslova.



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