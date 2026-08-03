Vlada Srbije donela je izmenu Odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, objavljeno je u Službenom glasniku, a ovom izmenom njeno važenje produženo je sa 31. jula na 31. avgust.

Odluku je potpisao premijer prof. dr Đuro Macut.

Ova odluka doneta je 31. jula i stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Srbije", prenosi Tanjug.

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