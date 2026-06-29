Upravo se sa tim pitanjem obratila stanarka Ulice Jurija Gagarina na Novom Beogradu je ispričala, da je njen račun za Infostan prethodne dve godine iznosio oko 8.000 dinara mesečno, uz manja odstupanja u zavisnosti od perioda godine.



Međutim, poslednjih meseci računi su počeli da se smanjuju - najpre na oko 5.000 dinara, a poslednji koji je dobila iznosio je svega oko 2.500 dinara.



JP "Infostan tehnologije" na pitanje zbog čega su pojedinim korisnicima računi značajno umanjeni, da li je reč o obračunu grejanja po potrošnji, kako se određuje koji objekti prelaze na novi sistem, da li će tokom zime računi biti viši i da li su građani unapred obavešteni o promenama je dao odgovore.

Za koje objekte važi novi način obračuna?

JP "Infostan tehnologije" dostavio je obaveštenje da JP "Beogradske elektrane", iz kojeg proizlazi da je za pojedine objekte uveden novi način obračuna grejanja.



Kako se navodi, korisnici su dobili obrazloženje uz račun za april 2025. godine. Za pojedine objekte uveden je obračun prema količini isporučene toplotne energije, umesto dosadašnjeg obračuna prema zagrevanoj površini stana.

Novi sistem podrazumeva dve tarifne stavke:

- naknadu za instalisanu snagu,



- naknadu za isporučenu toplotnu energiju.



Kako se dalje navodi, promena se odnosi na objekte čija je ostvarena specifična potrošnja toplotne energije u prethodnim godinama bila niža ili jednaka prosečnoj specifičnoj potrošnji od 127 kWh po metru kvadratnom godišnje, na osnovu koje je formirana cena grejanja po dosadašnjoj tarifi prema zagrevanoj površini.

Korisnici su unapred obavešteni

Na pitanje da li su građani unapred obavešteni o promeni načina obračuna, iz JP "Infostan tehnologije" odgovorili su potvrdno, piše Mondo.



"Da, korisnici komunalnih usluga su pre početka novog obračunskog perioda dobili pismeno obaveštenje JP "Beogradske elektrane", uz navođenje pravnog osnova i novih tarifa. Pomenuto obaveštenje ovoj grupaciji korisnika upućeno je uz mesečni račun JP "Infostan tehnologije" za april 2025. godine", naveli su u odgovoru.



Iz obaveštenja proizlazi da će se tokom obračunskog perioda korisnicima i dalje izdavati redovni mesečni računi, dok će po završetku grejne sezone biti urađen konačan obračun na osnovu stvarno izmerene potrošnje toplotne energije.



To znači da će se na kraju sezone uporediti ukupan iznos koji je korisnik platio kroz mesečne račune sa isporučenom količinom toplotne energije, nakon čega će biti izvršen konačan obračun razlike.



Na poleđini računa objedinjene naplate, počev od novembra 2025. godine, korisnicima se prikazuje poređenje ukupnog zaduženja i ostvarene potrošnje toplotne energije za njihov stan ili poslovni prostor.

Konačan obračun radiće se na kraju grejne sezone

Dakle, korisnicima će tokom obračunskog perioda i dalje stizati redovni mesečni računi, dok će na kraju grejne sezone biti urađen konačan obračun na osnovu stvarno izmerene potrošnje toplotne energije.



Kako se navodi u dokumentu, tada će biti upoređeno ukupno zaduženje koje je korisnik platio kroz mesečne račune sa količinom toplotne energije koja je stvarno isporučena od početka grejne sezone do njenog završetka.



To praktično znači da će konačan obračun pokazati da li postoji razlika između uplaćenog iznosa i stvarne potrošnje.



Međutim, iz dostavljenog odgovora nije precizirano na koji način će eventualna razlika biti obračunata korisnicima, odnosno da li će biti naplaćena odjednom, raspoređena kroz naredne račune ili će, ukoliko je korisnik uplatio više nego što je potrošio, ostvariti umanjenje.



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