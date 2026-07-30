Od ukupnog broja, 1.884.765 zaposleno je u pravnim licima, 428.550 čine preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 42.625 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici.

U odnosu na drugi kvartal 2025. godine, ukupan broj zaposlenih je manji za 14.163 lica, tj. za 0,6 odsto pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 13.766 lica, tj. za 0,7 odsto.

Broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 3.229 lica, tj. za 0,8 odsto dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 3.626 lica, tj. za 7,8 odsto.

U odnosu na prethodni kvartal, ukupan broj zaposlenih je veći za 83 lica, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 1.736 lica, tj. za 0,1 odsto, prenosi Euronews.

Broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 2.813 lica, tj. za 0,7 odsto, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 994 lica, tj. za 2,3 odsto.



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