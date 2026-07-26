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Bolna statistika - Nemačka gubi 15.000 radnih mesta mesečno

Nemački industrijski sektor gubi oko 15.000 radnih mesta mesečno, upozorio je čelnik Saveza nemačke industrije (BDI).

 

Autor:  Stanko Stamenković
26.07.2026.09:26
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Bolna statistika - Nemačka gubi 15.000 radnih mesta mesečno
Foto: Sach336699 / Shutterstock.com
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Tanja Gener, generalna direktorka BDI-ja, izjavila je za DPA da je situacija u industriji kritična.

Međutim, bilo je mnogo prilika da se stvari preokrenu, rekla je.

"Uverena sam da ćemo, ako uradimo svoj domaći zadatak, ponovo imati sve prilike. Inovacija je odavno glavni prioritet za mnoge kompanije".

Goner je izjavila da je ulaganje u nove tehnologije, poput veštačke inteligencije, ključno, prenosi B92.

"Imamo sve mogućnosti, posebno u industrijskoj proizvodnji", rekla je Goner, dodajući da su preduzećima potrebni politički uslovi koji podstiču ulaganja i podržavaju industrijsku transformaciju.

"Nemačka je izgubila tlo pod nogama u pogledu konkurentnosti", rekao je bivši konzervativni političar. Stoga svaku političku odluku u Nemačkoj i Evropi treba proceniti jednostavnim testom: "Da li doprinosi konkurentnosti? Da li pomaže kompanijama da ponovo postanu konkurentnije?".

Geopolitički događaji, poput američke politike carina i rastuće industrijske dominacije Kine, takođe su opteretili ovu industriju, rekla je ona.

Ovi izazovi su se pojavili u trenutku "kada bi zaista trebalo da 'krenemo u teretanu' kako bismo se oslobodili viška kilograma nakupljenih poslednjih godina", izjavila je Goner, ističući da kombinacija strukturnih slabosti i spoljnih pritisaka izlaže nemačko poslovno okruženje ogromnim opterećenjima.

BDI zastupa oko 100.000 kompanija koje zajedno zapošljavaju više od 8 miliona radnika.

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Nemačka Industrija radna mesta

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