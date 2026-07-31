Jedan pogrešno upisan sat u putnom nalogu može da izazove ozbiljne poreske posledice za poslodavca. Poreska uprava prilikom kontrola posebno obraća pažnju na službena putovanja, a među najčešćim nepravilnostima nalazi se neslaganje vremena polaska i povratka sa računima za gorivo, putarinu, avionske karte ili hotelski smeštaj.

Ako dokumentacija nije usklađena, isplaćene dnevnice mogu izgubiti status neoporezivog primanja, što znači da poslodavac može biti u obavezi da plati dodatni porez, kamatu i novčane kazne.

Putni nalog je ključni dokument

Da bi troškovi službenog puta bili priznati u poreskom bilansu, neophodno je da putni nalog bude sačinjen pre početka putovanja.

On mora da sadrži:

podatke o zaposlenom,

razlog službenog puta,

destinaciju,

planirano vreme polaska i povratka,

prevozno sredstvo,

odobrenje ovlašćenog lica.

Samo bankovni izvod ili usmeni dogovor nisu dovoljni da bi Poreska uprava priznala trošak.

Po završetku puta zaposleni podnosi putni račun, uz koji prilaže kompletnu dokumentaciju – račune za gorivo, putarine, smeštaj, avionske ili autobuske karte i ostale opravdane troškove.

Šta Poreska uprava najčešće kontroliše?

Inspektori posebno proveravaju da li se vreme navedeno u putnom nalogu poklapa sa:

računima za gorivo,

putarinama,

hotelskim računima,

avionskim i drugim prevoznim kartama,

ostalom pratećom dokumentacijom.

Svako ozbiljnije odstupanje može biti razlog da se dnevnice oporezuju kao drugi prihod zaposlenog.

Troškovi prevoza i smeštaja priznaju se uz odgovarajuće račune

Poslodavac zaposlenom nadoknađuje troškove prevoza tokom službenog puta, uključujući:

avionske karte,

vozne i autobuske karte,

gorivo i putarine,

korišćenje privatnog automobila, kada je to odobreno.

Kada zaposleni koristi sopstveni automobil, naknada se najčešće obračunava prema broju pređenih kilometara u skladu sa internim pravilima poslodavca.

Poreski savetnik Milan Radošević za Biznis.rs objašnjava da poslodavac mora da obezbedi odgovarajući smeštaj ili da zaposlenom refundira nastale troškove.

„Troškovi smeštaja mogu obuhvatiti hotelske račune, rezervacije preko platformi za izdavanje smeštaja, a u pojedinim slučajevima i paušalne naknade za boravak kod rodbine ili prijatelja, ukoliko su predviđene internim aktima“, navodi Radošević.

Kolika dnevnica u Srbiji ne podleže porezu?

Kod službenih putovanja u zemlji dnevnica pokriva troškove ishrane i druge uobičajene izdatke, dok se troškovi prevoza i smeštaja refundiraju posebno.

Trenutni maksimalni neoporezivi iznos domaće dnevnice iznosi 3.471 dinar po danu.

Pravila obračuna su sledeća:

putovanje od 8 do 12 sati – pola dnevnice;

putovanje duže od 12 sati – puna dnevnica;

putovanje kraće od osam sati – dnevnica se ne isplaćuje, ali se priznaju opravdani troškovi prevoza.

Pravila za službeni put u inostranstvo

Kod službenih putovanja van Srbije vreme se računa od prelaska državne granice, odnosno od poletanja aviona sa domaćeg aerodroma kada je reč o avionskom prevozu.

Povratak traje do ponovnog prelaska granice ili sletanja na domaći aerodrom.

Maksimalni neoporezivi iznos inostrane dnevnice iznosi 90 evra dnevno, dok poslodavac internim pravilnikom može odrediti i niži iznos.

Obračun izgleda ovako:

više od 12 sati u inostranstvu – puna dnevnica;

od 8 do 12 sati – pola dnevnice;

vreme provedeno u Srbiji obračunava se odvojeno, prema pravilima za domaća službena putovanja.

Možete dobiti veću dnevnicu, ali postoji važna caka

Poslodavac može zaposlenom isplatiti dnevnicu veću od propisanog neoporezivog limita.

Međutim, deo koji prelazi dozvoljeni iznos smatra se oporezivim primanjem.

Na taj iznos obračunava se porez na zarade od 10 odsto, pri čemu se poreska osnovica utvrđuje preračunavanjem isplaćenog neto iznosa u bruto.

Poslodavci imaju dodatne obaveze

Pored pravilnog obračuna dnevnica, poslodavci su dužni da internim pravilnikom jasno definišu:

visinu dnevnica,

način obračuna troškova,

proceduru odobravanja službenih putovanja,

rokove za podnošenje putnih računa.

Ukoliko ove obaveze nisu ispunjene, zaposleni imaju pravo da traže zaštitu svojih prava, uključujući obraćanje inspekciji rada ili zahtev za naknadu štete.

Najvažnije što treba da znate

Naizgled bezazlena greška u putnom nalogu – poput pogrešno upisanog vremena polaska ili nepoklapanja sa računima za gorivo, putarinu ili hotel – može imati ozbiljne poreske posledice. Zato je precizna dokumentacija ključna kako bi dnevnice ostale neoporezive, a poslodavac izbegao dodatne poreze, kamate i kazne.

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