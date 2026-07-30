"Još jednu nedelju na ovakav način i bićemo izjednačeni ili sa nižom cenom", rekao je Vučić novinarima na otvaranju staklenog vidikovca "Kablar" u blizini Čačka na pitanje zašto je u Srbiji najskuplje gorivo u regionu iako je država smanjila akcize i zbog čega je to tako.

Vučić je rekao da je u Srbiji za dva, tri ili četiri dinara skuplje gorivo nego, na primer, u Crnoj Gori i u nekim drugim zemljama i naglasio da nije najskuplje ni u regionu, pošto je skuplje i u Albaniji i u Sloveniji i drugim zemljama.

"Ali kako god da okrenete, tačno je, zato što smo uvek imali visoku akcizu. A nemojte da smetnete s uma, mi imamo neke 'sitne' probleme, znate - već godinu i po dana imamo sankcije nad NIS-om, pa se borimo da preživimo. A kod nas je sad ta razlika mnogo manja nego što je bila. Ranije je bilo 35, 40 dinara skuplje gorivo u Srbiji nego u zemljama okruženja. Danas vam je od tri do 15 dinara skuplje gorivo nego u onim zemljama o kojima vi govorite, a nećete da pomenete one gde je to gorivo skuplje. Još jednu nedelju na ovakav način i bićemo izjednačeni ili sa nižom cenom. To govori samo da su naša ulaganja mnogo veća", rekao je Vučić.

Kaže da ne treba zaboraviti da nam rafinerija nije radila dva i po meseca i to ne našom krivicom već zahvaljujući tome što su Amerikanci uveli sankcije Rusima.

"E, zbog toga, recimo, a i milion drugih razloga, zbog toga što, recimo, nikada niste rekli na vašoj televiziji građanima da je hleb u Srbiji ubedljivo najjeftiniji, dva puta jeftiniji nego, recimo, u Crnoj Gori. Što im to nikada niste rekli? Što obmanjujete ljude? Što im ne kažete istinu ako im već kažete za gorivo, što im ne kažete za hleb? Što im ne kažete za mnoge druge namirnice o kojima možemo na ovakav način da govorimo", rekao je Vučić.

Kako je istakao, nažalost ta razlika će da se smanjuje i država ništa tu više neće da zarađuje pošto će akcize morati da budu smanjene i za 30 i 40 odsto ukoliko se ratovi u svetu nastave, piše Tanjug.

"Kako ćemo mi to finansijski da izdržimo, ali otom potom. I obavestićemo građane. Ali građani nisu osetili teret ni jednog sekunda, iako su neki zlonamerni ljudi, loši ljudi, govorili kako ćemo kantice da imamo na ulicama zbog sankcija, zbog ratova, zbog svega, čekajući da za to optuže svoju vlast. To se nije dogodilo, zato što smo mi veoma ozbiljni i odgovorni ljudi, jer se mi staramo o svemu, i o našim rezervama, i apsolutno o svemu", rekao je Vučić.

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