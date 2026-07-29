Američka finansijsko-tehnološka kompanija Pejpal objavila je danas da su njeni prihodi u drugom kvartalu 2026. porasli za pet odsto međugodišnje, na 8,68 milijardi dolara, čime su premašili očekivanja analitičara koji su u proseku prognozirali 8,47 milijardi dolara.



Prilagođena dobit iznosila je 1,38 dolara po akciji, dok je tržište očekivalo 1,28 dolara, prenosi Teh kranč.



Pejpal je u kvartalu ostvario i snažan prilagođeni slobodni novčani tok od 1,8 milijardi dolara, što kompaniji daje dodatni prostor za ulaganja u proizvode, tehnološku infrastrukturu i razvoj novih usluga, dodaje portal.



Uprava nastavlja sprovođenje plana transformacije poslovanja zasnovanog na većoj primeni veštačke inteligencije i smanjenju troškova.



Novi izvršni direktor Enrike Lores rekao je da kompanija ostvaruje napredak u strategiji koja treba da donese najmanje 1,5 milijardi dolara godišnjih ušteda u naredne dve do tri godine.



U javnosti se pojavljuju spekulacije o mogućem interesovanju za preuzimanje Pejpala, ali menadžment kompanije nije direktno komentarisao potencijalne ponude, već je naglasio da će razmotriti samo opcije koje bi bile povoljnije od nastavka sadašnje strategije.



Konkurentska platforma za plaćanja Strajp i investiciona kompanija Advent su nedavno ponudili 53 milijarde dolara, odnosno 60,5 dolara po akciji Pejpala, ali anonimni upućeni izvori Rojtersa su preneli da je upravni odbor Pejpala nezvanično odbacio ovaj predlog.

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