Sredstva će biti iskorišćena za nabavku oko 2.900 novih potpuno električnih vozila na baterije (BEV), koja će kompanijama i preduzetnicima u dve zemlje biti ponuđena kroz dugoročni zakup.



Prema procenama banke, projekat će doprineti smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte za oko 3.000 tona ugljen-dioksida godišnje, u poređenju sa flotom vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.



Drivalija posluje u 16 evropskih zemalja i upravlja flotom od oko 216.000 vozila, prenosi Tanjug.



Kompanija nudi širok spektar usluga mobilnosti, uključujući kratkoročni, srednjoročni i dugoročni zakup vozila, mesečne pretplate i usluge deljenja električnih automobila, navodi EIB na svojoj veb stranici.



Evropska investiciona banka navela je da će finansiranje podržati ubrzanu elektrifikaciju voznog parka kompanije i doprineti ostvarivanju klimatskih ciljeva Evropske unije.



Izvršni direktor Drivalije Roberto Sportijelo rekao je da će sredstva omogućiti kompaniji da dodatno ubrza elektrifikaciju korporativnih voznih parkova i proširi ponudu održivih rešenja za mobilnost u Italiji i Finskoj.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.