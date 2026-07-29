Sredstva će biti iskorišćena za nabavku oko 2.900 novih potpuno električnih vozila na baterije (BEV), koja će kompanijama i preduzetnicima u dve zemlje biti ponuđena kroz dugoročni zakup.

Prema procenama banke, projekat će doprineti smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte za oko 3.000 tona ugljen-dioksida godišnje, u poređenju sa flotom vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Drivalija posluje u 16 evropskih zemalja i upravlja flotom od oko 216.000 vozila, prenosi Tanjug. 

Kompanija nudi širok spektar usluga mobilnosti, uključujući kratkoročni, srednjoročni i dugoročni zakup vozila, mesečne pretplate i usluge deljenja električnih automobila, navodi EIB na svojoj veb stranici.

Evropska investiciona banka navela je da će finansiranje podržati ubrzanu elektrifikaciju voznog parka kompanije i doprineti ostvarivanju klimatskih ciljeva Evropske unije.

Izvršni direktor Drivalije Roberto Sportijelo rekao je da će sredstva omogućiti kompaniji da dodatno ubrza elektrifikaciju korporativnih voznih parkova i proširi ponudu održivih rešenja za mobilnost u Italiji i Finskoj.

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