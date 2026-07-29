Sredstva će biti iskorišćena za nabavku oko 2.900 novih potpuno električnih vozila na baterije (BEV), koja će kompanijama i preduzetnicima u dve zemlje biti ponuđena kroz dugoročni zakup.
Prema procenama banke, projekat će doprineti smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte za oko 3.000 tona ugljen-dioksida godišnje, u poređenju sa flotom vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.
Drivalija posluje u 16 evropskih zemalja i upravlja flotom od oko 216.000 vozila, prenosi Tanjug.
Kompanija nudi širok spektar usluga mobilnosti, uključujući kratkoročni, srednjoročni i dugoročni zakup vozila, mesečne pretplate i usluge deljenja električnih automobila, navodi EIB na svojoj veb stranici.
Evropska investiciona banka navela je da će finansiranje podržati ubrzanu elektrifikaciju voznog parka kompanije i doprineti ostvarivanju klimatskih ciljeva Evropske unije.
Izvršni direktor Drivalije Roberto Sportijelo rekao je da će sredstva omogućiti kompaniji da dodatno ubrza elektrifikaciju korporativnih voznih parkova i proširi ponudu održivih rešenja za mobilnost u Italiji i Finskoj.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Svet
EIB "otključao" 48 miliona evra - kreće velika nabavka električnih automobila
Evropska investiciona banka (EIB) objavila je danas da je odobrila finansiranje od 48 miliona evra za kompaniju Drivalija kako bi se ubrzao razvoj električne mobilnosti u Italiji i Finskoj.
Sredstva će biti iskorišćena za nabavku oko 2.900 novih potpuno električnih vozila na baterije (BEV), koja će kompanijama i preduzetnicima u dve zemlje biti ponuđena kroz dugoročni zakup.
Svet
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,07
|117,43
|117,78
|USD
|102,99
|103,3
|103,61
|CAD
|72,92
|73,14
|73,36
|AUD
|71,75
|71,96
|72,18
|GBP
|136,9
|137,31
|137,72
|CHF
|125,68
|126,06
|126,44
Kripto valute
|Valuta
|Cena (EUR)
|BTC
|56.097,00 €
|ETH
|1.678,44 €
|LTC
|40,52 €
|DOT
|0,67 €
|BCH
|188,39 €
|LINK
|7,39 €
|BNB
|500,72 €
|XMR
|301,27 €
Komentari (0)