Kako se navodi, u martu je ostvaren deficit u iznosu od 27,4 milijardi dinara.



Precizira se da su u martu naplaćeni prihodi od 195 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 170,8 milijardi.



Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 92 milijardi dinara i akciza od 32,7 milijardi dinara.



Porez na dobit je naplaćen u iznosu od 24,4 milijardi dinara.



Neporeski prihodi su iznosili 22,5 milijardi dinara, a priliv donacija u martu je bio 1,8 milijardi dinara.



Rashodi su izvršeni u iznosu od 222,5 milijardi dinara, od čega su rashodi za zaposlene bili 55,8 milijardi, kapitalni izdaci 51,6 milijardi dinara, subvencije 32,1 mlijardi dinara, a rashodi za robu i usluge 22,4 milijardi dinara, dok su transferi za obavezno socijalno osiguranje (fond PIO, RFZO, NSZ i fond SOVO) bili 20,9 milijardi dinara.



Kada je reč o budžetu sektora države, u prva tri meseca je ostvaren fiskalni deficit od 112,9 milijardi dinara i primarni fiskalni deficit od 66,1 milijardu dinara.



