Među oko 100 zvanica našli su se predstavnici županije Timiš, Grada Temišvara, konzularnog kora, Privredne komore i Turističke organizacije Temišvara, lokalnih samouprava iz više rumunskih županija, privrednici, kao i predstavnici Saveza Srba u Rumuniji.

Centralna tema skupa bile su mogućnosti koje specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd donosi privredi, turističkom sektoru i institucijama. Prisutnima su se obratili ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom i predstavnici kompanije EHRO 2027 d.o.o. Beograd, koji su govorili o značaju izložbe kao platforme za međunarodnu saradnju, poslovno povezivanje i razvoj novih partnerstava. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa modelima učešća na izložbi, poslovnim programom, mogućnostima za uspostavljanje novih partnerstava, kao i sa načinom kupovine ulaznica.

Tokom predstavljanja naglašeno je da Ekspo 2027 Beograd nije samo najveći međunarodni događaj koji je Srbija do sada organizovala, već i globalna platforma koja povezuje države, kompanije, međunarodne organizacije, investitore i inovatore. Poseban akcenat stavljen je na značaj poslovnog povezivanja i stvaranja novih razvojnih prilika, ali i na činjenicu da dugogodišnje prijateljstvo i bliske ekonomske veze Srbije i Rumunije predstavljaju dobru osnovu za njihovo dalje unapređenje kroz Ekspo 2027.

Posetiocima su predstavljene i najvažnije informacije o izložbi, koja će biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Do sada je učešće potvrdio 141 međunarodni učesnik – 135 država i šest međunarodnih organizacija, dok će poslovni program obuhvatiti više od 250 bilateralnih poslovnih događaja, preko 900 poseta međunarodnih delegacija, više od 6.000 B2B sastanaka i više od 50.000 poslovnih razgovora. Kompanijama će na raspolaganju biti i digitalna platforma koja će omogućiti da unapred uspostave kontakte i dogovore saradnju.

Veliko interesovanje učesnika potvrdilo je značaj ovakvih predstavljanja za jačanje saradnje sa međunarodnim partnerima i promociju specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd na regionalnom tržištu.



Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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