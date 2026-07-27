Mračno upozorenje - balon puca, od Dubaija do Njujorka

Autor bestselera "Bogati otac, siromašni otac" tokom cele 2026. godine više puta je upozoravao da je takozvani „balon svega“ (Everything Bubble) počeo da puca. U jednoj od svojih najnovijih objava na društvenoj mreži X poručio je investitorima da kupuju realnu imovinu pre nego što „igla“ probuši balon, ponavljajući svoje uverenje da svet ide ka onome što naziva „najvećom depresijom u istoriji čovečanstva“.

„Ne morate da budete žrtva“, napisao je Kijosaki, tvrdeći da čak i u trenutku kada baloni pucaju, a svetska ekonomija tone, ljudi i dalje mogu da se pozicioniraju tako da postanu „finansijski pobednici“, prenosi Jahu fajnens.

Ukazao je na ekonomske probleme na velikim svetskim tržištima, „od Dubaija do Las Vegasa, od Tokija do Njujorka“, upozoravajući da bi, ukoliko se situacija dodatno pogorša, beskućništvo moglo da postane globalni problem.

Međutim, Kijosakijevo upozorenje ne odnosi se samo na mogući pad tržišta. U drugoj objavi ponovo je otvorio temu na koju godinama upozorava – ono što naziva „katastrofom penzionisanja bejbi bumera“.

„Tokom 2026. milioni pripadnika bejbi bumer generacije ostaće bez posla, suočiće se sa finansijskim problemima... a mnogi će završiti kao beskućnici“, napisao je.

Kijosaki tvrdi da je ovu krizu predvideo još 1974. godine, koja je, prema njegovom mišljenju, bila prelomna za američki penzioni sistem.

Te godine američki Kongres usvojio je Zakon o bezbednosti prihoda zaposlenih u penziji (ERISA), čiji je cilj bio zaštita radničkih penzija. Međutim, vremenom su mnogi poslodavci odustali od tradicionalnih penzionih planova sa garantovanim doživotnim primanjima i prešli na modele poput 401(k) planova, u kojima zaposleni sami snose veći deo odgovornosti za finansiranje svoje penzije. Istovremeno su uvedeni i individualni penzioni računi (IRA) kao novi način štednje za penziju.

Drugim rečima, teret obezbeđivanja penzije postepeno je prešao sa poslodavaca na same radnike, što, prema Kijosakiju, objašnjava zašto bi milioni bejbi bumera mogli biti posebno ranjivi ukoliko dođe do ozbiljnog ekonomskog pada.

Šta Kijosaki preporučuje kao zaštitu

Kijosaki već godinama zastupa istu investicionu strategiju.

„Preporučujem fizičko zlato, srebro, bitkoin i eter kao osnovu vaše finansijske budućnosti“, napisao je.

Nedavno je dodatno pojačao tu poruku, pozivajući svoje pratioce na mreži X da kupe ovu imovinu pre nego što „igla“ probuši „balon svega“. Prema njegovim rečima, kada se to dogodi, „zlato, srebro, bitkoin i eter poleteće u nebesa“.

Njegova sklonost plemenitim metalima proizlazi, između ostalog, iz dubokog nepoverenja prema sistemu fiat valuta. Kako je rekao u jednom intervjuu 2021. godine:

„Ne kupujem zlato zato što volim zlato. Kupujem zlato zato što ne verujem Federalnim rezervama.“

Upravo zbog toga mnogi investitori smatraju zlato i srebro privlačnim. Za razliku od papirnog novca, centralne banke ne mogu proizvoljno da ih stvaraju, pa se često posmatraju kao zaštita od inflacije i slabljenja vrednosti valuta. Posebno se zlato smatra sigurnim utočištem jer njegova vrednost nije vezana za poslovanje pojedinačnih kompanija, vlada ili nacionalnih ekonomija.

Kijosaki je takođe istakao da poseduje fizičko zlato.

„Imam kutije pune zlata. Vlasnik sam rudnika zlata“, otkrio je u intervjuu iz 2025. godine.

Zlato je nastavilo da nagrađuje dugoročne investitore. Samo u poslednjih godinu dana, uprkos povremenim korekcijama, cena ovog plemenitog metala porasla je za oko 22 odsto zaključno sa 24. julom 2026. godine.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: