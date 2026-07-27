EUR EUR 117,08 117,43din 117,78
USD USD 102,85 103,16din 103,47
CAD CAD 73,05 73,27din 73,49
AUD AUD 71,76 71,98din 72,19
GBP GBP 136,93 137,34din 137,76
CHF CHF 125,85 126,23din 126,61
KURSNA LISTA

Svet

Mračno upozorenje - balon puca, od Dubaija do Njujorka

Robert Kijosaki ponovo upozorava na ozbiljnu ekonomsku krizu, a ovog puta njegova poruka posebno pogađa milione američkih „bejbi bumera“ koji se približavaju penziji ili su već u njoj.

Autor:  Stanko Stamenković
27.07.2026.09:04
0
Mračno upozorenje - balon puca, od Dubaija do Njujorka
Foto: Billion Photos / Shutterstock.com
Vranje na putu igre uz Ekspo karavan
Foto: Grad Vranje
 Vranje na putu igre uz Ekspo karavan
Prethodna vest
Kakao pojeftinio, ali čokolada neće - evo zašto ćete i dalje plaćati skuplje slatkiše
Editorial credit: Jokue-photography / Shutterstock.com
 Kakao pojeftinio, ali čokolada neće - evo zašto ćete i dalje plaćati skuplje slatkiše
Sledeća vest

Autor bestselera "Bogati otac, siromašni otac" tokom cele 2026. godine više puta je upozoravao da je takozvani „balon svega“ (Everything Bubble) počeo da puca. U jednoj od svojih najnovijih objava na društvenoj mreži X poručio je investitorima da kupuju realnu imovinu pre nego što „igla“ probuši balon, ponavljajući svoje uverenje da svet ide ka onome što naziva „najvećom depresijom u istoriji čovečanstva“.

„Ne morate da budete žrtva“, napisao je Kijosaki, tvrdeći da čak i u trenutku kada baloni pucaju, a svetska ekonomija tone, ljudi i dalje mogu da se pozicioniraju tako da postanu „finansijski pobednici“, prenosi Jahu fajnens.

Ukazao je na ekonomske probleme na velikim svetskim tržištima, „od Dubaija do Las Vegasa, od Tokija do Njujorka“, upozoravajući da bi, ukoliko se situacija dodatno pogorša, beskućništvo moglo da postane globalni problem.

Međutim, Kijosakijevo upozorenje ne odnosi se samo na mogući pad tržišta. U drugoj objavi ponovo je otvorio temu na koju godinama upozorava – ono što naziva „katastrofom penzionisanja bejbi bumera“.

„Tokom 2026. milioni pripadnika bejbi bumer generacije ostaće bez posla, suočiće se sa finansijskim problemima... a mnogi će završiti kao beskućnici“, napisao je.

Kijosaki tvrdi da je ovu krizu predvideo još 1974. godine, koja je, prema njegovom mišljenju, bila prelomna za američki penzioni sistem.

Te godine američki Kongres usvojio je Zakon o bezbednosti prihoda zaposlenih u penziji (ERISA), čiji je cilj bio zaštita radničkih penzija. Međutim, vremenom su mnogi poslodavci odustali od tradicionalnih penzionih planova sa garantovanim doživotnim primanjima i prešli na modele poput 401(k) planova, u kojima zaposleni sami snose veći deo odgovornosti za finansiranje svoje penzije. Istovremeno su uvedeni i individualni penzioni računi (IRA) kao novi način štednje za penziju.

Drugim rečima, teret obezbeđivanja penzije postepeno je prešao sa poslodavaca na same radnike, što, prema Kijosakiju, objašnjava zašto bi milioni bejbi bumera mogli biti posebno ranjivi ukoliko dođe do ozbiljnog ekonomskog pada.

Šta Kijosaki preporučuje kao zaštitu

Kijosaki već godinama zastupa istu investicionu strategiju.

„Preporučujem fizičko zlato, srebro, bitkoin i eter kao osnovu vaše finansijske budućnosti“, napisao je.

Nedavno je dodatno pojačao tu poruku, pozivajući svoje pratioce na mreži X da kupe ovu imovinu pre nego što „igla“ probuši „balon svega“. Prema njegovim rečima, kada se to dogodi, „zlato, srebro, bitkoin i eter poleteće u nebesa“.

Njegova sklonost plemenitim metalima proizlazi, između ostalog, iz dubokog nepoverenja prema sistemu fiat valuta. Kako je rekao u jednom intervjuu 2021. godine:

„Ne kupujem zlato zato što volim zlato. Kupujem zlato zato što ne verujem Federalnim rezervama.“

Upravo zbog toga mnogi investitori smatraju zlato i srebro privlačnim. Za razliku od papirnog novca, centralne banke ne mogu proizvoljno da ih stvaraju, pa se često posmatraju kao zaštita od inflacije i slabljenja vrednosti valuta. Posebno se zlato smatra sigurnim utočištem jer njegova vrednost nije vezana za poslovanje pojedinačnih kompanija, vlada ili nacionalnih ekonomija.

Kijosaki je takođe istakao da poseduje fizičko zlato.

„Imam kutije pune zlata. Vlasnik sam rudnika zlata“, otkrio je u intervjuu iz 2025. godine.

Zlato je nastavilo da nagrađuje dugoročne investitore. Samo u poslednjih godinu dana, uprkos povremenim korekcijama, cena ovog plemenitog metala porasla je za oko 22 odsto zaključno sa 24. julom 2026. godine.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
ekonomija svetsko tržište prognoza

Povezane vesti

Visoke plate, jaka industrija i stabilnost - kako funkcioniše ekonomija Austrije
Zerbor/shutterstock.com

Visoke plate, jaka industrija i stabilnost - kako funkcioniše ekonomija Austrije

15:08 | 0
Vrućine brišu stotine milijardi evra, ekonomija trpi ogroman udar
Foto: PeopleImages/Shutterstock

Vrućine brišu stotine milijardi evra, ekonomija trpi ogroman udar

09:13 | 0
Šta se to dešava sa Rusijom - rat polako nagriza temelje njene ekonomske moći
Foto: Editorial/volkova natalia/shutterstock

Šta se to dešava sa Rusijom - rat polako nagriza temelje njene ekonomske moći

14:50 | 0
Kontrolišu više od 200 milijardi dolara - Nekoliko kompanija kroji budućnost svetske ekonomije 
Aloonline.ba | Pixabay

Kontrolišu više od 200 milijardi dolara - Nekoliko kompanija kroji budućnost svetske ekonomije 

10:04 | 0
Pokrenut je niz mera - Nemačka kreće u obračun sa lažnim bolovanjima
Foto: And-One / Shuttertock.com

Pokrenut je niz mera - Nemačka kreće u obračun sa lažnim bolovanjima

06:55 | 0
Komentari (0)

Svet

Carine ih "ojadile" - kineska kompanija izgubila na desetine miliona dolara 
Foto: Arcady/Shutterstock

Carine ih "ojadile" - kineska kompanija izgubila na desetine miliona dolara 

14:00 Svet
Iran tokom rata prodao naftu vrednu 18 milijardi dolara - objavljeni novi podaci o prihodima
Hamara/shutterstock.com

Iran tokom rata prodao naftu vrednu 18 milijardi dolara - objavljeni novi podaci o prihodima

13:58 Svet
Veliki plan Amerike - uložiće milijarde u obnovu vojne brodogradnje
Foto: Kate Scott / Shutterstock.com

Veliki plan Amerike - uložiće milijarde u obnovu vojne brodogradnje

13:18 Svet
20.000 evra za vozačku dozvolu - Malta uvela nove reforme u saobraćaju 
Anastasija Vujic/shutterstock.com

20.000 evra za vozačku dozvolu - Malta uvela nove reforme u saobraćaju 

12:53 Svet
Bivši direktor Netflixa tužio kompaniju - tvrdi da je dobio otkaz zbog terapije
Editorial/Pamela Marciano/shutterstock.com

Bivši direktor Netflixa tužio kompaniju - tvrdi da je dobio otkaz zbog terapije

11:01 Svet
Sporazum koji može precrtati mapu Bliskog istoka - Saudijci dobijaju nuklearnu šansu, ali cena je velika
Foto: Maldives-art/Shutterstock.com

Sporazum koji može precrtati mapu Bliskog istoka - Saudijci dobijaju nuklearnu šansu, ali cena je velika

10:41 Svet
Vlasnik imperije progovorio o nasledstvu - "Načekaće se..."
Foto: QIAN JUN / Shutterstock.com

Vlasnik imperije progovorio o nasledstvu - "Načekaće se..."

09:50 Svet
Svet više neće trgovati kao do sada - Tramp povukao novi potez
Editorial credit: Rawpixel.com / Shutterstock.com

Svet više neće trgovati kao do sada - Tramp povukao novi potez

07:59 Svet
Tradicija ne znači ništa - čuveni proizvođač čokolade pred bankrotom
Foto: Spalnic / Shutterstock.com

Tradicija ne znači ništa - čuveni proizvođač čokolade pred bankrotom

07:19 Svet
Kilogram sira koji na crnom tržištu košta i do 100 evra - zakonom zabranjen, ali za lokalce je svetinja
Foto: Nitr / Shutterstock.com

Kilogram sira koji na crnom tržištu košta i do 100 evra - zakonom zabranjen, ali za lokalce je svetinja

15:22 Svet

Najnovije

Najčitanije

18min

Carine ih "ojadile" - kineska kompanija izgubila na desetine miliona dolara 

20min

Iran tokom rata prodao naftu vrednu 18 milijardi dolara - objavljeni novi podaci o prihodima

24min

Prava istina je isplivala - kuće za 1 evro, ostvarenje sna ili skupo mučenje

36min

Najčešća greška pri kupovini klime - majstor otkrio na šta posebno treba obratiti pažnju 

46min

Bez diplome, sami organizujete radno vreme, a zarada i preko 2.000 evra - posao koji trenutno "cveta" u Srbiji

1D

Najtraženije zanimanje u Srbiji - 1.300 slobodnih radnih mesta

1D

Novac stiže svim građanima - precizno, ko će dobiti 12.000, a ko 18.000 dinara

1D

Penzioneri, uštedite - širom Srbije možete plaćati mnogo jeftinije

1D

Vučić otkrio ko može da dobije više od 50.000 dinara - novac leže 14. septembra

22H

Kilogram sira koji na crnom tržištu košta i do 100 evra - zakonom zabranjen, ali za lokalce je svetinja

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,08 117,43 117,78
USD USD 102,85 103,16 103,47
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,76 71,98 72,19
GBP GBP 136,93 137,34 137,76
CHF CHF 125,85 126,23 126,61

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.129,00 €
ETH ETH 1.703,04 €
LTC LTC 41,48 €
DOT DOT 0,72 €
BCH BCH 188,61 €
LINK LINK 7,66 €
BNB BNB 502,04 €
XMR XMR 308,20 €
Powered by CoinGecko API