EUR EUR 117,08 117,43din 117,78
USD USD 102,65 102,96din 103,26
CAD CAD 72,88 73,10din 73,32
AUD AUD 71,84 72,05din 72,27
GBP GBP 137,06 137,47din 137,89
CHF CHF 125,94 126,32din 126,70
KURSNA LISTA

Svet

Ilon Mask tvrdi da novac neće imati vrednost za 10 godina - njegova prognoza izazvala buru

Ilon Mask tvrdi da bi razvoj veštačke inteligencije mogao da učini novac gotovo bezvrednim za deset godina. Njegova nova prognoza dolazi nakon niza ranijih predviđanja koja se nisu ostvarila.

Autor:  Dubravka Jovanović
27.07.2026.15:08
0
Ilon Mask tvrdi da novac neće imati vrednost za 10 godina - njegova prognoza izazvala buru
Editorial/Frederic Legrand - COMEO/shutterstock.com
Kako će američko ukidanje carina promeniti poziciju srpskih kompanija
Foto: QQMinh88/Shutterstock.com
 Kako će američko ukidanje carina promeniti poziciju srpskih kompanija
Prethodna vest
Kriptovalute u senci - zlato je broj jedan 
Foto: Shutterstock
 Kriptovalute u senci - zlato je broj jedan 
Sledeća vest

Ilon Mask ponovo je izazvao pažnju javnosti odvažnim predviđanjem. U razgovoru za britanski magazin The Economist rekao je da bi razvoj veštačke inteligencije mogao potpuno da promeni ekonomiju i da novac za deset godina više neće imati današnji značaj. Međutim, iza Maska je duga lista prognoza koje se nikada nisu ostvarile.

Izvršni direktor Tesle i kompanije Spejs Iks, Ilon Mask, u intervjuu za glavnu urednicu magazina The Economist, Zeni Minton Bedouz, izneo je tvrdnju da bi ubrzani razvoj veštačke inteligencije mogao iz korena da promeni način funkcionisanja društva.

Prema njegovim rečima, ukoliko roboti i sistemi veštačke inteligencije budu proizvodili više robe i pružali više usluga nego što ljudi mogu da potroše, novac će izgubiti sadašnju ulogu.

"Ako roboti i veštačka inteligencija budu proizvodili više robe i pružali više usluga nego što bilo koji čovek može da potroši ili iskoristi, čemu će vam onda novac?", rekao je Mask.

Veštačka inteligencija menja tržište rada

Mask smatra da će masovna primena veštačke inteligencije promeniti i tržište rada. Umesto klasičnog zaposlenja, očekuje model koji naziva „univerzalno visokim prihodom“, u kojem bi ljudi imali visok životni standard bez oslanjanja na tradicionalne poslove.

Govoreći o globalnoj trci u razvoju veštačke inteligencije, ocenio je da Kina ima ozbiljne šanse da postane svetski lider kada dodatno poveća računarske kapacitete.

Mnoge Maskove prognoze nisu se ostvarile

Iako njegove izjave redovno privlače pažnju, istorija pokazuje da su brojne Maskove prognoze ostale neispunjene.

Ljudi nisu stigli na Mars

Mask je ranije tvrdio da će ljudi biti poslati na Mars 2024. godine i da će na Crvenu planetu stići već 2025. godine.

To se nije dogodilo, a misija sa ljudskom posadom još nije realizovana.

Apple nikada nije napravio automobil

Godinama je tvrdio da će Apple predstaviti električni automobil do 2020. godine.

Međutim, kompanija je početkom 2024. godine zvanično odustala od razvoja tog projekta.

Hajperlup nije zaživeo

Maskov koncept Hajperlupa, koji je trebalo da omogući putovanje gotovo brzinom aviona kroz vakuumske cevi, trebalo je da bude u funkciji još 2020. godine.

Iako su brojne kompanije ulagale u razvoj tehnologije, do danas nigde u svetu nije pušten u rad komercijalni sistem.

Solarni krovovi nisu postali standard

Tesla je 2016. godine predstavila solarne krovne ploče koje su, prema tadašnjim najavama, trebalo da postanu uobičajeno rešenje za domaćinstva.

Iako se ovaj proizvod i dalje ugrađuje na pojedinim objektima, nije postao široko rasprostranjen zbog visokih troškova i proizvodnih izazova.

Priznao da ga je politika „ponela“

Mask je u intervjuu govorio i o svom političkom angažmanu tokom predsedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama 2024. godine.

Priznao je da se, kako je rekao, „malo previše umešao“ u politiku i da ga je ceo proces „poneo“.

Nakon pobede Donalda Trampa bio je imenovan za jednog od rukovodilaca Odeljenja za efikasnost vlade (DOGE), ali je kasnije napustio administraciju nakon sukoba sa predsednikom.

Žestoka rasprava sa novinarkom

Jedan od najzapaženijih trenutaka intervjua dogodio se kada je glavna urednica The Economist-a ukazala da veliki broj ljudi negativno doživljava Maskove političke stavove i način na koji koristi društvene mreže.

Mask je odgovorio da ga kritike ne pogađaju.

"Možda me neki ljudi zaista preziru, ali mene to nije briga", rekao je.

Dodao je da veruje da ga više ljudi voli nego što ga ne voli, a zatim poručio da javnost, po njegovom mišljenju, ima još lošije mišljenje o medijima nego o njemu.

Kasnije je na društvenoj mreži Iks glavnu urednicu magazina nazvao „neprijateljem Zapada“, što je dodatno podstaklo rasprave o njegovim istupima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

Novac Ilon Mask vrednost predviđanje

Povezane vesti

Velika isplata u septembru - Mali "I ove godine pokazujemo brigu prema ljudima, to je za nas najvažnije"
Foto: Instagram/printscreen/mali_sinisa

Velika isplata u septembru - Mali "I ove godine pokazujemo brigu prema ljudima, to je za nas najvažnije"

18:26 | 0
Koliko zapravo košta privatni avion? Stručnjak otkriva zašto mnogima savetuje da ga ne kupuju
Juice Dash/shutterstock.com

Koliko zapravo košta privatni avion? Stručnjak otkriva zašto mnogima savetuje da ga ne kupuju

15:27 | 0
Mogu da vam zatvore prodavnicu i naplate 2 miliona - greška sa hlebom "Sava" skupo se plaća
BearFotos/shutterstock.com

Mogu da vam zatvore prodavnicu i naplate 2 miliona - greška sa hlebom "Sava" skupo se plaća

12:55 | 0
Investicione prevare sve češće - 7 znakova koji otkrivaju da je ponuda lažna
HappyEva/shutterstock.com

Investicione prevare sve češće - 7 znakova koji otkrivaju da je ponuda lažna

12:26 | 0
Mnogi ne znaju pravila o nasledstvu - ko može da traži nužni deo čak i ako nije u testamentu
Elnur/shutterstock.com

Mnogi ne znaju pravila o nasledstvu - ko može da traži nužni deo čak i ako nije u testamentu

11:46 | 0
Komentari (0)

Svet

Radnici na meti - Porše otpušta 5.000 zaposlenih 
Foto: Preisler / Shutterstock.com

Radnici na meti - Porše otpušta 5.000 zaposlenih 

16:34 Svet
Preminuo naftni magnat i čuveni milijarder - od porodičnog ribarskog biznisa izgradio imperiju, a bogatstvo delio kroz humanitarni rad
Foto: Printscreen / Youtube / Energy Industries Council

Preminuo naftni magnat i čuveni milijarder - od porodičnog ribarskog biznisa izgradio imperiju, a bogatstvo delio kroz humanitarni rad

16:01 Svet
Tehnološki giganti otpustili 140.000 radnika - sve više poslova preuzima veštačka inteligencija
AlexandrMusuc/shutterstock.com

Tehnološki giganti otpustili 140.000 radnika - sve više poslova preuzima veštačka inteligencija

15:46 Svet
Veliki novac ponovo ulazi u kripto - bitkoin stabilan
Foto: New Africa/Shutterstock.com

Veliki novac ponovo ulazi u kripto - bitkoin stabilan

15:42 Svet
Da li Evropi preti smrzavanje? - Skladišta tečnog gasa trenutno na 55 odsto 
Foto: Shutterstock

Da li Evropi preti smrzavanje? - Skladišta tečnog gasa trenutno na 55 odsto 

15:29 Svet
Nemci sve teže plaćaju kiriju - skoro polovina jedva pokriva troškove stanovanja
Editorial/Elen Marlen/shutterstock.com

Nemci sve teže plaćaju kiriju - skoro polovina jedva pokriva troškove stanovanja

14:57 Svet
Srbi obožavaju popularnu zemlju, ali sada mnogi moraju biti na oprezu - uvedene kamere koje mere brzinu, težinu kamiona i otkriva prekršaje
Sina Ettmer Photography/shutterstock.com

Srbi obožavaju popularnu zemlju, ali sada mnogi moraju biti na oprezu - uvedene kamere koje mere brzinu, težinu kamiona i otkriva prekršaje

14:48 Svet
Carine ih "ojadile" - kineska kompanija izgubila na desetine miliona dolara 
Foto: Arcady/Shutterstock

Carine ih "ojadile" - kineska kompanija izgubila na desetine miliona dolara 

14:00 Svet
Iran tokom rata prodao naftu vrednu 18 milijardi dolara - objavljeni novi podaci o prihodima
Hamara/shutterstock.com

Iran tokom rata prodao naftu vrednu 18 milijardi dolara - objavljeni novi podaci o prihodima

13:58 Svet
Veliki plan Amerike - uložiće milijarde u obnovu vojne brodogradnje
Foto: Kate Scott / Shutterstock.com

Veliki plan Amerike - uložiće milijarde u obnovu vojne brodogradnje

13:18 Svet

Najnovije

Najčitanije

2H

Novi prozori, fasada i krov za samo 500 evra - porodica iz Užica otkrila kako je uspela

3H

Venecija naplatila milionе od turista - uvedena taksa, a gužve počele da se smanjuju

3H

Srbija dobija novi gasni pravac

4H

Prirodni dragulj nadomak Niša - lekovita banja otkrivena slučajno, danas privlači hiljade ljudi

4H

Velika isplata u septembru - Mali "I ove godine pokazujemo brigu prema ljudima, to je za nas najvažnije"

1D

Kilogram sira koji na crnom tržištu košta i do 100 evra - zakonom zabranjen, ali za lokalce je svetinja

15H

Mnogi ne znaju - čepove koje svi bacamo u smeće i te kako vrede

13H

Kafa 1 evro, doručak 3, dve ležaljke 8 - letovanje koje Srbi sve češće biraju

15H

Tradicija ne znači ništa - čuveni proizvođač čokolade pred bankrotom

14H

Turisti iz celog sveta poručili isto o Crnoj Gori - "Vraćamo se svake godine, ali ovo morate da rešite"

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,08 117,43 117,78
USD USD 102,65 102,96 103,26
CAD CAD 72,88 73,1 73,32
AUD AUD 71,84 72,05 72,27
GBP GBP 137,06 137,47 137,89
CHF CHF 125,94 126,32 126,7

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.130,00 €
ETH ETH 1.715,07 €
LTC LTC 41,21 €
DOT DOT 0,71 €
BCH BCH 191,76 €
LINK LINK 7,67 €
BNB BNB 502,38 €
XMR XMR 308,47 €
Powered by CoinGecko API