Ilon Mask tvrdi da novac neće imati vrednost za 10 godina - njegova prognoza izazvala buru

Ilon Mask ponovo je izazvao pažnju javnosti odvažnim predviđanjem. U razgovoru za britanski magazin The Economist rekao je da bi razvoj veštačke inteligencije mogao potpuno da promeni ekonomiju i da novac za deset godina više neće imati današnji značaj. Međutim, iza Maska je duga lista prognoza koje se nikada nisu ostvarile.

Izvršni direktor Tesle i kompanije Spejs Iks, Ilon Mask, u intervjuu za glavnu urednicu magazina The Economist, Zeni Minton Bedouz, izneo je tvrdnju da bi ubrzani razvoj veštačke inteligencije mogao iz korena da promeni način funkcionisanja društva.

Prema njegovim rečima, ukoliko roboti i sistemi veštačke inteligencije budu proizvodili više robe i pružali više usluga nego što ljudi mogu da potroše, novac će izgubiti sadašnju ulogu.

"Ako roboti i veštačka inteligencija budu proizvodili više robe i pružali više usluga nego što bilo koji čovek može da potroši ili iskoristi, čemu će vam onda novac?", rekao je Mask.

Veštačka inteligencija menja tržište rada

Mask smatra da će masovna primena veštačke inteligencije promeniti i tržište rada. Umesto klasičnog zaposlenja, očekuje model koji naziva „univerzalno visokim prihodom“, u kojem bi ljudi imali visok životni standard bez oslanjanja na tradicionalne poslove.

Govoreći o globalnoj trci u razvoju veštačke inteligencije, ocenio je da Kina ima ozbiljne šanse da postane svetski lider kada dodatno poveća računarske kapacitete.

Mnoge Maskove prognoze nisu se ostvarile

Iako njegove izjave redovno privlače pažnju, istorija pokazuje da su brojne Maskove prognoze ostale neispunjene.

Ljudi nisu stigli na Mars

Mask je ranije tvrdio da će ljudi biti poslati na Mars 2024. godine i da će na Crvenu planetu stići već 2025. godine.

To se nije dogodilo, a misija sa ljudskom posadom još nije realizovana.

Apple nikada nije napravio automobil

Godinama je tvrdio da će Apple predstaviti električni automobil do 2020. godine.

Međutim, kompanija je početkom 2024. godine zvanično odustala od razvoja tog projekta.

Hajperlup nije zaživeo

Maskov koncept Hajperlupa, koji je trebalo da omogući putovanje gotovo brzinom aviona kroz vakuumske cevi, trebalo je da bude u funkciji još 2020. godine.

Iako su brojne kompanije ulagale u razvoj tehnologije, do danas nigde u svetu nije pušten u rad komercijalni sistem.

Solarni krovovi nisu postali standard

Tesla je 2016. godine predstavila solarne krovne ploče koje su, prema tadašnjim najavama, trebalo da postanu uobičajeno rešenje za domaćinstva.

Iako se ovaj proizvod i dalje ugrađuje na pojedinim objektima, nije postao široko rasprostranjen zbog visokih troškova i proizvodnih izazova.

Priznao da ga je politika „ponela“

Mask je u intervjuu govorio i o svom političkom angažmanu tokom predsedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama 2024. godine.

Priznao je da se, kako je rekao, „malo previše umešao“ u politiku i da ga je ceo proces „poneo“.

Nakon pobede Donalda Trampa bio je imenovan za jednog od rukovodilaca Odeljenja za efikasnost vlade (DOGE), ali je kasnije napustio administraciju nakon sukoba sa predsednikom.

Žestoka rasprava sa novinarkom

Jedan od najzapaženijih trenutaka intervjua dogodio se kada je glavna urednica The Economist-a ukazala da veliki broj ljudi negativno doživljava Maskove političke stavove i način na koji koristi društvene mreže.

Mask je odgovorio da ga kritike ne pogađaju.

"Možda me neki ljudi zaista preziru, ali mene to nije briga", rekao je.

Dodao je da veruje da ga više ljudi voli nego što ga ne voli, a zatim poručio da javnost, po njegovom mišljenju, ima još lošije mišljenje o medijima nego o njemu.

Kasnije je na društvenoj mreži Iks glavnu urednicu magazina nazvao „neprijateljem Zapada“, što je dodatno podstaklo rasprave o njegovim istupima.

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