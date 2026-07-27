Nemci sve teže plaćaju kiriju - skoro polovina jedva pokriva troškove stanovanja

Stanovanje postaje jedan od najvećih finansijskih izazova u Nemačkoj. Novo istraživanje pokazuje da gotovo polovina građana jedva uspeva da plati kiriju i prateće troškove, dok je kupovina sopstvenog stana za mnoge postala nedostižan cilj, piše Fenix.

Prema najnovijem istraživanju agencije YouGov, sprovedenom na reprezentativnom uzorku od 1.109 ispitanika, 48,5 odsto građana Nemačke navodi da jedva uspeva da pokrije kiriju i ostale troškove stanovanja.

Istovremeno, 12,2 odsto ispitanika smatra da živi iznad svojih finansijskih mogućnosti, odnosno da troši više nego što može da priušti.

Sve manje ljudi bez problema plaća stanovanje

Rezultati pokazuju da se finansijska situacija dodatno pogoršala u odnosu na prethodne godine.

Samo 34,1 odsto građana kaže da bez većih problema podnosi troškove stanovanja. Pre dve godine taj udeo iznosio je 44 odsto, što ukazuje na značajan rast finansijskog pritiska na domaćinstva.

Glavni strateg za poslovne i privatne klijente u Dojče banci, Ulrih Štefan, ocenio je da stanovanje postaje sve veći finansijski teret za zakupce.

Prema njegovim rečima, rezultati istraživanja pokazuju koliko je pitanje pristupačnog stanovanja postalo važno i koliko se život građana promenio poslednjih godina.

Veliki deo prihoda odlazi na kiriju

Istraživanje pokazuje da oko tri petine zakupaca izdvaja najmanje 30 odsto neto prihoda domaćinstva na kiriju i prateće troškove.

Još zabrinjavajući podatak je da 29,7 odsto ispitanika na stanovanje troši čak 40 odsto ukupnih mesečnih primanja, što mnogima ostavlja znatno manje novca za hranu, račune i druge životne potrebe.

Kupovina stana za mnoge je nedostižna

Iako bi gotovo polovina zakupaca (47,9 odsto) želela da živi u sopstvenom stanu ili kući, najveća prepreka ostaje nedostatak novca.

Pored toga, 45,8 odsto ispitanika smatra da će do nekretnine moći da dođe isključivo putem nasledstva, što dodatno oslikava koliko su cene stanova postale nedostižne za veliki broj građana.

Rast cena nekretnina, visoke kamatne stope i sve skuplji život doveli su do toga da je posedovanje sopstvenog doma za mnoge Nemce postalo cilj koji je sve teže ostvariti.

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