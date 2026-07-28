Nemački proizvođač automobila donosi tešku odluku - ukida 5.000 radnih mesta

Kompanija je saopštila da je postigla sporazum sa radničkim savetom kojim se zaposlenima produžava garancija sigurnosti radnih mesta do 2035. godine.

Otkazi će biti sprovedeni postepeno

Kako navode iz kompanije, smanjenje broja zaposlenih biće sprovedeno na društveno odgovoran način.

Plan podrazumeva prirodni odliv zaposlenih, odlazak u penziju, programe delimičnog penzionisanja, kao i dobrovoljne sporazume o prestanku radnog odnosa, čime se nastoji da se izbegnu prinudna otpuštanja.

Auto-industrija pod velikim pritiskom

Porše je među nemačkim proizvođačima automobila koji su poslednjih godina suočeni sa padom profita zbog rasta troškova poslovanja i sve jače konkurencije na kineskom tržištu, koje predstavlja jedno od najvažnijih tržišta za evropske automobilske kompanije.

Sve veći pritisak na profitabilnost primorao je brojne proizvođače da pokrenu programe racionalizacije troškova i smanjenja broja zaposlenih.

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