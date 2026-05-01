Prvi dan maja, poznatiji kao Praznik rada slavi se širom sveta, ali se za taj datum vezuju i drugi povodi te proslave dobijaju različitu simboliku. Prvi maj se praznije neradno.

Međunarodni praznik rada ili Prvi maj slavi se u znak sećanja na stotine hiljada američkih radnika, koji su na ovaj dan 1886. izašli na ulice Čikaga i zahtevali osmočasovno radno vreme. SAD ipak danas ne obeležavaju ovaj događaj jer je nakon Oktobarske revolucije Prvi maj je postao državni praznik SSSR, a potom i svih komunističkih država. Zbog različitih pritisaka i kapitalističkih stavova radnički pokreti SAD odrekli su se Prvog maja.

"20 ključnih dana za NIS"

Kompanija NIS dobila je u aprilu novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 16. junom 2026. godine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za "Blic" da će pitanje Naftna industrija Srbije biti rešeno u narednih 20 dana, ističući da je stabilno funkcionisanje kompanije ključno za energetsku bezbednost zemlje. Nakon razgovora sa čelnicima MOL Group, poručio je da pregovori napreduju, ali i upozorio na širi globalni rizik, piše Biznis Blic.

Isplata penzija

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio je kalendar isplata penzija za april. Prema zvaničnom kalendaru, penzije će najpre dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima isplata počinje 5. maja, i to istovremeno na račune, kućne adrese i na šalterima pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposleni, isplata će se odvijati u dva termina:

- 9. maj - isplata preko tekućih računa i,

- 11. maj - isplata na kućne adrese i na šalterima pošta.

Penzioneri iz kategorija poljoprivredni i vojni penziju će dobiti 6. maja, bez obzira na način isplate. Korisnicima penzija iz bivših republika SFRJ novac će biti uplaćen 8. maja.

Srbija u SEPA sistemu od 5. maja

Jedan od najvažnijih ekonomskih događaja ovog meseca je zvaničan ulazak Srbije u Jedinstveno područje plaćanja u evrima (SEPA), koji stupa na snagu 5. maja 2026. godine. Srpski građani i privreda imaće iste uslove plaćanja kao korisnici u Evropskoj uniji, što znači da će se novac prenositi u roku od jednog radnog dana, umesto dosadašnjih nekoliko dana.

Za građane ovo donosi brže i jeftinije slanje i primanje doznaka, dok će kompanije moći jednostavnije da plaćaju dobavljačima širom Evrope uz drastično niže operativne troškove.

Poreski kalendar

Maj donosi niz redovnih obaveza za privrednike, a Poreska uprava je definisala jasne rokove:

- 5. maj: Rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (obrazac IOSI) i uplatu sredstava, kao i obaveštenja o ugovorima za estradne programe.

- 11. maj: Podnošenje prijava za porez na premije neživotnih osiguranja i PDV za poreske dužnike iz člana 10. Zakona o PDV.

- 15. maj: Centralni datum u mesecu, do kada se plaća akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti, podnosi prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2025. godinu (PP GPDG), te plaća PDV i podnose prijave za obračunate akcize.

- 29. maj: Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. maja

Sastanak zemalja OPEK-a

Osam članica OPEC+ (uključujući Saudijsku Arabiju i Rusiju) održaće mesečni sastanak o dobrovoljnim nivoima proizvodnje. Sukob na Bliskom istoku otežava postizanje proizvodnih ciljeva. U aprilu je dogovoreno povećanje proizvodnje od 206.000 barela dnevno koje stupa na snagu u maju.

