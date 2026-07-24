Traže objašnjenje od Trampa - gde su milijarde od venecuelanske nafte

Američka vlada preuzela je kontrolu nad izvozom nafte iz Venecuele i delimično ukinula sankcije nakon što je u januaru zarobila predsednika Nikolasa Madura i na čelo države postavila potpredsednicu Delsi Rodrigez, piše Fajnenšl Tajms.

Prihodi od nafte čine otprilike četvrtinu venecuelanskog BDP-a, pa se očekivalo da će ublažavanje sankcija značajno podstaći privredu, koja je bila u krizi i pre razornih zemljotresa prošlog meseca. Međutim, šest meseci nakon što su SAD preuzele kontrolu nad sredstvima, ekonomisti navode da su dokazi o oporavku Venecuele prilično slabi, prenosi Indeks.

Pritisak u Kongresu

To bi mogao biti znak da SAD nisu vratile sav prihod u Karakas. Vašington daje protivrečne informacije o tome šta radi sa novcem. Tumačenja se kreću od izvršne uredbe u kojoj se uloga SAD opisuje kao starateljska, do izjava predsednika Donalda Trampa koji tvrdi da SAD na venecuelanskoj nafti "zarađuju mnogo novca".

Američki kongresmeni iz obe stranke počinju da vrše pritisak na administraciju da objasni gde je novac završio i šta preduzima kako bi sprečila korupciju prilikom njegove raspodele.

"Trampovu invaziju na Venecuelu od samog početka motivisali su nafta, moć i profit. Njegova administracija kontroliše milijarde dolara od venecuelanske nafte bez ikakve transparentnosti ili zaštitnih mehanizama", rekao je za Fajnenšel tajms Hoakin Kastro, istaknuti demokrata u Kongresu. Dodao je da Kongres o tome uopšte nije obavešten.

Metodologija obračuna

Fajnanšl Tajms je procenjene prihode Venecuele izračunao na osnovu podataka o isporukama sirove nafte iz zemlje od januara, koje je prikupila platforma za analitiku tereta Kpler. Korišćene su procene cena agencije Argus Media za sirovu naftu tipa Merey, koja predstavlja ekstra tešku naftu iz Venecuele, kao i za tipove Boscan i Hamaca, dve ređe vrste venecuelanske sirove nafte.

Podaci o cenama ne obuhvataju sve vrste venecuelanske nafte i dostupni su tek od februara. Vrednost barela isporučenih od januara, za koje postoje direktne procene cena, sada iznosi oko 11,5 milijardi dolara. Ipak, na osnovu istorijskih kretanja cena, očekuje se da su bareli bez fiksne cene povećali ukupan iznos na više od 13 milijardi dolara.

Venecuelanska vlada pokrenula je internet stranicu za praćenje prihoda od prodaje nafte pod američkom upravom, ali se na njoj nalazi samo jedan zabeležen unos – prenos od 300 miliona dolara u martu.

Posledice zemljotresa

Na saslušanju u utorak, republikanka sa juga Floride Marija Elvira Salazar zatražila je objavljivanje izveštaja o sredstvima i naglasila "važnost transparentnosti kada je reč o tome gde novac odlazi". Sudbina venecuelanskog novca od nafte postala je još hitnije pitanje nakon dva razorna zemljotresa 24. juna.

UN procenjuju da će samo šteta na zgradama i infrastrukturi iznositi 37 milijardi dolara. Bendžamin Gedan, bivši visoki zvaničnik Bele kuće za Latinsku Ameriku u Obaminoj administraciji, rekao je da bi demokrate mogle da istraže naftne fondove ako u novembru osvoje kontrolu nad jednim ili oba doma Kongresa.

"Ovo bi mogla da bude veoma privlačna meta. Možete zamisliti brojne sudske pozive i zahteve za svedočenje o raspodeli venecuelanskog novca od nafte", rekao je.

Neusklađene izjave administracije

Ubrzo nakon januarskog upada, predsednik Tramp izjavio je da će lično kontrolisati prihode. Od tada je administracija dala niz različitih izjava o tome kako sredstva od nafte mogu da se koriste. U prvobitnoj izvršnoj uredbi iz januara navodi se da će sredstva biti vlasništvo venecuelanske vlade i da će se čuvati na računima američke vlade u "starateljskom i državnom svojstvu".

Međutim, američko Ministarstvo energetike saopštilo je da će sredstva "biti isplaćena u korist američkog i venecuelanskog naroda". U junu je Tramp izjavio da su SAD kroz naftu nadoknadile troškove vojne operacije u Venecueli "28 puta" i dodao da SAD "takođe zarađuju mnogo novca".

"Bilo nam je potrebno 48 minuta da dobijemo taj rat. Izvukli smo milione barela nafte", rekao je Tramp.

Visoki zvaničnik Stejt departmenta Majkl Kozak izjavio je u aprilu da je oko tri milijarde dolara prihoda od nafte poslato u Venecuelu i da kompanija KPMG sprovodi reviziju bankovnih računa. Najavio je da će administracija podnositi tromesečne izveštaje o sredstvima, ali demokrate u Odboru za spoljne poslove tvrde da od tada nisu dobile nikakve informacije.

Uticaj na venecuelansku privredu

Američki zvaničnici kažu da se kontrola nad naftnim fondovima koristi za pritisak na Rodrigez, ključnu članicu čavističkog režima koja sada upravlja zemljom delom prema instrukcijama iz Vašingtona. Na saslušanju u Kongresu prošle srede, Kozak je rekao:

"To je njihov novac, ali... moraju da dobiju našu dozvolu za njegovo korišćenje".

Dodao je da su sredstva stavljena na raspolaganje za plaćanje troškova poput plata u javnom sektoru i opreme za naftnu industriju. Stejt department saopštio je da su u okviru tog sistema "milijarde dolara isplaćene venecuelanskoj privredi".

"Sprovodi se finansijski nadzor kako bi se obezbedilo da sredstva koriste venecuelanskom narodu", navodi se u saopštenju.

Mnogi ekonomisti očekivali su snažan privredni oporavak Venecuele ove godine, s obzirom na to da je do januara zemlja bila primorana da prodaje naftu uz značajan popust kako bi zaobišla američke sankcije. Vlada je usvojila novi zakon o resursima kako bi podstakla ulaganja u naftu i gas, a proizvodnja je ove godine porasla.

Međutim, Fransisko Rodrigez, venecuelanski ekonomista iz Centra za ekonomska i politička istraživanja u Vašingtonu, ističe da je zvanična stopa rasta u prvom tromesečju od 2,5 odsto najniža u gotovo pet godina.

"Venecuela verovatno nije rasla brže uprkos povećanim prihodima od nafte jer SAD nisu prenele venecuelanskoj vladi celokupan iznos tih prihoda", rekao je.

Pomoć nakon zemljotresa

Hoze Gera, venecuelanski ekonomista i bivši opozicioni poslanik, smatra da bi prihodi od nafte trebalo da budu mnogo veći nego prethodnih godina.

"Gde je novac? Nema transparentnosti, a američka vlada nas ne obaveštava", rekao je.

Od zemljotresa, Rodrigez lobira za pristup sredstvima koja se drže van zemlje, uključujući sredstva u MMF-u i venecuelansko zlato koje se čuva u Banci Engleske do okončanja sudskog spora. SAD su stavile na raspolaganje 386 miliona dolara pomoći za sanaciju i poslale stotine vojnika u Venecuelu kako bi pomogli u tim naporima.

Džon Baret, američki otpravnik poslova u Karakasu, rekao je ovog meseca da se novac sa računa prihoda od nafte takođe "stavlja na raspolaganje za ove konkretne napore obnove", ali nije precizirao o kom iznosu je reč. Procena prihoda od nafte ne uključuje prihode od izvoza rude, od kojih deo takođe prikuplja administracija, potvrdili su američki zvaničnici.

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