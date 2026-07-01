Preuzimanje je potvrdilo ministarstvo u ponedeljak za nemačku novinsku agenciju dpa.

Odobrenje transakcije uslovljeno je zaštitom ličnih podataka kupaca u Nemačkoj i dodelom prava na opsežan nadzor i kontrolu nemačkoj vladi, uz mogućnost povlačenja odobrenja u slučaju kršenja uslova, saopštili su iz ministarstva.

U postupku provere investicije nemački nadležni organi ispitivali su da li bi preuzimanje moglo da ugrozi javni poredak i bezbednost.

"Pozdravljamo odobrenje Saveznog ministarstva privrede i energetike u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini“, saopštili su iz JD.coma, uz napomenu da očekuju konačno odobrenje u drugoj polovini godine.

Akvizicija još nije završena, pošto je prema zakonodavstvu Evropske unije jedan od uslova za promenu vlasništva i odobrenje Evropske komisije.

Nakon pokretanja istrage, Komisija je izrazila „preliminarnu zabrinutost“, navodeći da je JD.com možda bio u mogućnosti da dostavi višu ponudu za preuzimanje Ceconomyja, matične kompanije MediaMarktSaturna, zahvaljujući kineskim državnim subvencijama.

Komisija sada sprovodi detaljniju istragu kako bi utvrdila da li bi preuzimanje moglo da naruši tržišnu konkurenciju na jedinstvenom evropskom tržištu.

Prema zakonodavstvu EU, Evropska komisija mora da donese konačnu odluku do 2. oktobra.

Ponudu za preuzimanje vrednu 2,2 milijarde evra JD.com je podneo prošle godine, a većinski udeo u Ceconomyju obezbedio je nekoliko meseci kasnije.

Transakcija je pod lupom nekoliko država članica Evropske unije. Francuska, Italija i Nemačka već su dale zeleno svetlo za akviziciju, dok se odluke Španije i Austrije još očekuju.

Nemački savezni regulator odobrio je transakciju još prošlog septembra, navodeći da ona ne predstavlja problem za tržišnu konkurenciju, budući da je JD.com do sada u Nemačkoj poslovao u veoma ograničenom obimu.

MediaMarktSaturn je najveći evropski trgovac specijalizovanom elektronikom i četvrti najveći internet trgovac u Nemačkoj, posle Amazona, Otta i Zalanda. Maloprodajna kompanija Ceconomy, koja danas obuhvata maloprodajnu grupu MediaMarktSaturn, osnovana je 2017. godine kao zavisno društvo kompanije Metro.

Preuzimanje ukazuje na širenje JD.com-a na evropskom tržištu i odražava trend potrage kineskih trgovaca i brendova za novim mogućnostima rasta van domaćeg tržišta i izvan okvira oštre konkurencije u Kini, piše B92.

Još u martu JD.com je započeo tržišnu utakmicu sa američkim Amazonom na evropskom tržištu otvaranjem internet prodavnice JoyBuy u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Belgiji i Luksemburgu.

Tokom 2024. godine kineska kompanija planirala je i preuzimanje britanskog trgovca elektronikom Currys, ali je od tog plana na kraju odustala. Prošle godine bezuspešno je pregovarala i o preuzimanju Argosa iz sastava lanca supermarketa Sainsbury’s.



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