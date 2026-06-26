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Zaposleni u Spejsiksu su se obogatili - u firmi Džefa Bezosa nisu te sreće

Rekordni izlazak na berzu kompanije Spejsiks (SpaceX) pretvorio je bivše zaposlene u milionere, dok su nekadašnji radnici konkurentske raketne kompanije ostali sa ozbiljnim osećajem da su propustili životnu priliku.

Autor:  Stanko Stamenković
26.06.2026.12:11
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Zaposleni u Spejsiksu su se obogatili - u firmi Džefa Bezosa nisu te sreće
Foto: FotoField / Shutterstock.com
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Troje bivših zaposlenih u raketnoj kompaniji Blu oridžin (Blue Origin), čiji je osnivač Džef Bezos, reklo je za Biznis insajder da ih je neuobičajen način na koji je kompanija dodeljivala vlasničke opcije ostavio sa akcijama koje danas praktično ne vrede ništa.

U međuvremenu, posmatrali su kako je vrtoglavi rast SpaceX-a, čija je vrednost premašila 2 biliona dolara, doneo ogromno bogatstvo prvim zaposlenima – od inženjera i varioca do radnika u kompanijskoj menzi – koji su tokom rada kod Elona Maska dobijali opcije na akcije.

Business Insider je imao uvid u dokumenta koja opisuju istorijski program dodele akcijskih opcija u Blue Originu. Taj program je zaposlenima obećavao zaradu samo ukoliko bi kompanija izašla na berzu ili bila prodata – a što je najvažnije, opcije bi istekle ukoliko se to ne bi dogodilo u roku od deset godina.

Takva struktura je veoma neuobičajena za velike privatne tehnološke kompanije. Druge firme koje još nisu izašle na berzu, poput SpaceX-a, Stripe-a i OpenAI-ja, omogućavaju sadašnjim i bivšim zaposlenima da prodaju stečene akcije kroz periodične prodaje udela. Blue Origin je tek u aprilu predstavio novi program opcija za sadašnje zaposlene, koji nudi dodatne načine za unovčavanje akcija.

Naravno, novac nije sve. Dvoje bivših zaposlenih u Blue Originu reklo je da je Bezosova kompanija krajem 2010-ih uglavnom nudila više plate, bolji balans između poslovnog i privatnog života i veću sigurnost zaposlenja za inženjere nego SpaceX.

Jedan bivši zaposleni u Blue Originu rekao je da je 2020. odbio ponudu da pređe u SpaceX i time verovatno propustio bogatstvo koje bi mu promenilo život.

„Da sam prihvatio te akcije, danas bih bio milioner. Ali ni sekunde ne žalim zbog te odluke“, rekao je.

Blue Origin nije želeo da komentariše navode.

„Dugoročne srećke“

Blue Origin je početkom 2016. godine uveo program vlasničkih opcija. Pošto zaposleni često prelaze iz jedne u drugu kompaniju, ovakvi programi se koriste kao način da se ljudi zadrže.

U do tada neobjavljenom mejlu zaposlenima iz februara 2016. godine, Džef Bezos upozorio je da bi opcije „mogle jednog dana vredeti mnogo, ili gotovo ništa“, dodajući da zaposlenima „ne bi preporučio“ da svoje finansijske planove zasnivaju na očekivanju velike zarade.

„Za mene je pravi način razmišljanja da ih posmatrate kao dugoročne srećke koje bi mogle doneti dobit ako se čitav niz stvari odvije kako treba“, napisao je Bezos.

Deset godina kasnije pokazalo se da je njegovo upozorenje bilo opravdano.

Program Blue Origina bio je osmišljen tako da zaposleni mogu iskoristiti svoje opcije samo tokom takozvanog „likvidnosnog događaja“, odnosno izlaska kompanije na berzu ili njene prodaje, pokazuju interna dokumenta. Pored toga, sve opcije su isticale deset godina nakon što su prve počele da dospevaju, a taj rok je za neke zaposlene već istekao.

Jedan bivši zaposleni, koji je u Blue Origin došao iz SpaceX-a, rekao je da mu je od početka bilo jasno da Bezos verovatno nikada neće prodati kompaniju niti je izvesti na berzu.

Njegov paket akcija iz SpaceX-a danas, nakon IPO-a, vredi više desetina miliona dolara, dok opcije koje je dobio u Blue Originu ne vrede ništa.

„Tehnički imate taj dokument, ali to je gotovo kao da vam neko kaže: 'Imate pravo da kupite kuću pored svoje, ali samo ako sutra Sunce ne izađe.'“

SpaceX je zaposlenima omogućio da zarade

Svi bivši zaposleni rekli su da su pri dolasku u Blue Origin znali da ne mogu računati na zaradu od opcija, ali su dodali da je to predstavljalo mnogo slabiji motivacioni faktor nego sistem u SpaceX-u.

„Možete reći da su opcije Blue Origina poput srećke, ali zapravo više liče na greb-greb listić, dok je SpaceX kao klađenje na crveno ili crno na ruletu“, rekao je bivši zaposleni koji je odbio ponudu SpaceX-a.

Prema rečima bivšeg radnika koji je radio u obe kompanije, zaposleni u SpaceX-u dobijali su opcije pri zapošljavanju, tokom godišnjih procena rada i prilikom unapređenja. Kompanija je kasnije uvela i posebne pakete za zadržavanje zaposlenih, kojima su dobijali nove opcije kada bi prethodne postale njihove, kako bi ostali u firmi.

Najvažnije je bilo to što SpaceX-ov sistem nije zavisio isključivo od hipotetičkog budućeg izlaska na berzu.

Sadašnjim i bivšim zaposlenima bilo je dozvoljeno da dva puta godišnje prodaju deo svojih akcija kompaniji ili privatnim investitorima tokom organizovanih otkupa. Slične programe imaju i velike tehnološke firme poput OpenAI-ja, Anthropic-a i Stripe-a, koje su tokom protekle godine omogućile zaposlenima da prodaju akcije vredne više miliona dolara.

„Akcije su bile veliki deo paketa zarade. Kako je njihova vrednost rasla, postajale su sve važnije zaposlenima“, rekao je bivši radnik SpaceX-a.

Razlika vredna milione

Razlika između dva sistema danas je ogromna. Zaposleni u SpaceX-u koji je 2016. godine dobio 9.000 opcija na akcije i nikada ih nije prodao, danas bi imao imovinu vrednu najmanje 1,35 miliona dolara.

Zaposleni u Blue Originu sa istim brojem opcija od njih ne bi zaradio ni jedan dolar.

Bivši zaposleni Blue Origina koji je odbio SpaceX rekao je da su akcijske opcije bile važan deo ponude prilikom zapošljavanja krajem 2010-ih, ali da tek nakon dolaska u kompaniju shvatio koliko su mogućnosti za njihovo iskorišćavanje ograničene.

Bivši radnici se sećaju da su među zaposlenima često vođeni razgovori o razlikama između programa akcija u Blue Originu i SpaceX-u, naročito zbog velikog broja ljudi koji su prelazili iz jedne firme u drugu.

„Posle nekoliko godina u Blue Originu upoznao sam nekoliko varilaca koji su prethodno radili u SpaceX-u i zahvaljujući akcijama postali multimilioneri. U Blue Originu su radili honorarno, živeli u prelepim kućama na severozapadu Pacifika, a ja sam pomislio: 'Čoveče, ovo je stvarno neverovatno.'“

On je dodao da je nakon nekoliko godina rada u Blue Originu dobio ponudu da pređe u SpaceX, ali ju je odbio zbog porodičnih razloga.

Još jedan bivši zaposleni, koji je u Blue Origin stigao 2018. godine, rekao je da su novi radnici redovno dolazili iz Maskove kompanije.

„Sećam se mnogo razgovora u kojima bi ljudi govorili: 'Da nisam otišao iz SpaceX-a, danas bih bio milioner.'“

Blue Origin pokušava da sustigne konkurenciju

Poslednjih godina SpaceX je daleko odmakao od konkurenta u izgradnji održivog svemirskog biznisa. Raketa Falcon 9 redovno lansira satelite u orbitu, dok internet mreža Starlink beleži izuzetno brz rast.

Bivši zaposleni koji je odbio SpaceX smatra da sistem akcija u Blue Originu nije davao dovoljno motivacije da radi duge sate potrebne kako bi kompanija držala korak sa Maskovom firmom.

„Radio bih mnogo više da sam imao lični finansijski interes i da sam znao da će te opcije jednog dana nešto vredeti.“

Blue Origin je u aprilu predstavio novi program akcijskih opcija za zaposlene.

Prema pisanju novinara Ars Technice, Erika Bergera, novi program predviđa više prilika za unovčavanje opcija tokom različitih finansijskih događaja, uključujući moguće investicione runde i organizovane otkupe akcija od strane kompanije – model koji je mnogo sličniji onome koji koriste SpaceX i druge velike tehnološke firme.

Ovaj potez dolazi u veoma važnom trenutku za Blue Origin.

Velika raketa New Glenn, koja predstavlja konkurenciju SpaceX-ovom Starshipu i ključni je deo plana NASA-e za povratak ljudi na Mesec, eksplodirala je na lansirnoj rampi prošlog meseca.

Zaposlene u Blue Originu sada čeka težak zadatak obnove programa, dok istovremeno gledaju kako njihove kolege iz SpaceX-a, zahvaljujući novostečenom bogatstvu, kupuju druge kuće i luksuzne jahte.

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