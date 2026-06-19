"U septembru smo počeli masovni monitoring mleka u kompletnoj Srbiji. Radimo akcioni plan, ne samo zbog pristupanja Evropskoj uniji, prvenstveno zbog naših proizvođača, da oni shvate kakav im je trenutno kvalitet mleka i šta treba da urade da bi taj kvalitet unapredili", rekao je Glamočić za RTS.

Ukazao je da taj pravilnik stupa na snagu za nedelju dana i da očekuje da se ubrzo vide pozitivni efekti na taj sektor.

"Neke od mlekara su već imale pravilnike sa svojim poljoprivrednim proizvođačima, ali neke nisu. I ono što pravilnik definiše jesu ugovorne odnose između proizvođača mleka, prerađivača, odnosno otkupljivača tamo gde postoji posrednik u lancu. Definišu se količine mleka u otkupu, način otkupa, merenje kvaliteta, ko će da meri, nacionalna referentna laboratorija. I ono što je najvažnije za proizvođače, to je da ne može više da se desi preko noći da im se otkaže mleko", rekao je Glamočić.

Istakao je da se ovim pravilnikom definiše i rok plaćanja.

"Imali smo situacije da neke mlekare kasne u plaćanju po nekoliko meseci. Sada je maksimalni rok po zakonu o trgovačkim praksama 30 dana. Onaj ko ne bude poštovao taj rok, kazne su drakonske, do 0,2 odsto od prometa ukupnog godišnjeg", rekao je Glamočić.

Dodao je da država velikim merama pomaže proizvođače mleka.

"Nemojte zaboraviti da kada se računa litar mleka, ono što dajemo po grlu 55.000, pa prednja po mleku 19 dinara, to nema ni u jednoj zemlji u okruženju. To izađe negde oko 30 dinara po litru mleka. I to naši poljoprivredni proizvođači zaborave. Država čini sve da sačuva ovaj sektor, zato što je on nama bitan da bi sačuvali prvenstveno naša sela, da bi sačuvali i male i velike proizvođače", rekao je Glamočić.

Govoreći o evropskoj praksi, Glamočić je naveo da su mnoge zemlje u Evropi primenjujući stroga pravila uništili male proizvođače dodajući da za razliku od Evrope, u Srbiji se malim proizvođačima pomaže.

"Za mala gazdinstva rešenje je da se bave preradom na svom gazdinstvu, da plasiraju proizvode poput kajmaka, sira i tako dalje. Tako će moći da opstanu. Ali ako misle da opstanu kao robni proizvođači, moja poruka i apel njima jeste da će teško opstati u konkurenciji većih farmi. Jer jednostavno veličina farmi se povećava", rekao je Glamočić.

Odgovarajući na pitanje zbog čega je došlo do poremećaja cene mleka, Glamočić je kazao da je do tog poremećaja došlo usled kretanja cene na evropskom tržištu.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.