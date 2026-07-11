Mnogi sada žele da se vrate kući. U prvom kvartalu 2026. godine u Nemačkoj je bilo zaposleno samo oko 45,6 miliona ljudi, objavio je u utorak Zavod za statistiku.

Više od 486.000 radnih mesta izgubljeno je u Nemačkoj između januara i marta. Iako se to dešava svake godine, pad je nešto dramatičniji nego što su Nemci navikli, sa gubitkom 61.000 radnih mesta kojih prošle godine nije bilo.

"Živim u Nemačkoj već devet godina i osećam se sve umornije. Moja plata je 2.300 evra, stan plaćam 1.050 evra, vrtić 280 evra, svega nema. Roditelji su mi u Bosni i stare. Deca ovde jedva govore naš jezik. Ponekad razmišljam o povratku. Da li se neko vratio posle toliko godina i da li se kaje zbog toga", stoji u pitanju postavljenom u grupi Život u Nemačkoj.

Jedan od korisnika grupe rekao je da se vratio pre tri meseca, da iako sada ima manju platu, kako kaže, živi život sa manje stresa.

"Sreća moje dece, moje žene i mene je neprocenjiva i naterala bi me da se vratim u Nemačku, u taj stres i bedu. Čak i da sam gladan na ulicama, ne bih se vratio. Ako tamo možeš da zaradiš 2.300 evra, a u svojoj zemlji možeš da radiš za nekoliko stotina evra manje, život koji ćeš živeti ovde i tamo je nebo i zemlja", savetovao mu je Đulijano.

Doživotni ste podstanar

"Ako ste nesrećni i srce vam jasno šalje signale da je vreme da se vratite, idite. Vratiću se, nadam se do kraja godine, i za platu devet puta manju nego ovde u inostranstvu", rekao je on, piše Dnevno.hr

"Ne vraćajte se, bolje vam je u Nemačkoj. Radite, plaćate račune, ceo život ste podstanar, jedva čekate leto da odete u svoj rodni grad. Ljudi moji, kako možete ceo život biti podstanar? Radi se da bi se umrlo, a ne da bi se živelo. U Bosni svako može da zaradi 1.000 evra ako želi da radi", rekao je jedan korisnik.

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