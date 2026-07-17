Umesto kosilica, stado od oko stotinu ovaca održava travu između solarnih panela, a projekat služi i kao naučni eksperiment koji istražuje kako se proizvodnja solarne energije može uspešno kombinovati sa poljoprivredom.

Reč je o konceptu poznatom kao agrivoltaika, odnosno zajedničkom korišćenju zemljišta za proizvodnju električne energije iz solarne energije i poljoprivrednih aktivnosti. Projekat se sprovodi u saradnji sa Univerzitetom prirodnih nauka u Poznanju, čiji naučnici prate uticaj ove vrste ispaše na dobrobit životinja, ali i na ceo ekosistem.

Folksvagen je 2016. godine otvorio veliku fabriku u blizini Poznanja, petog najvećeg grada u Poljskoj, koja zapošljava oko 3.000 zaposlenih, a uglavnom proizvodi dostavno vozilo Krafter. Sedam godina kasnije, pored fabrike izgrađena je solarna elektrana sa 31.000 fotonaponskih panela.

Tokom sunčanih dana, elektrana može da obezbedi svu električnu energiju potrebnu za rad fabrike, dok pokriva oko 25 procenata njene ukupne potrošnje tokom cele godine. Funkcionisanje ekosistema Ranije ove godine, oko 100 ovaca stiglo je na površinu od 27 hektara koju pokrivaju solarni paneli. Njihov zadatak je da održavaju travu prirodnim putem, što izbegava upotrebu mehaničkih kosilica.

"Životinje su se veoma dobro prilagodile novim uslovima", rekla je vlasnica stada, Justina Novak-Gajek.

Ona je objasnila da su ovce podeljene u manje grupe i „mirno pasu“, dok stada koja se osećaju nesigurno teže da ostanu zajedno. Naučnici sa Univerziteta prirodnih nauka u Poznanju takođe proučavaju kako ova vrsta ispaše utiče na dobrobit i ponašanje životinja, kao i na funkcionisanje celog ekosistema.

"Testiramo, između ostalog, da li hlad koji stvaraju solarni paneli smanjuje toplotni stres kod životinja i poboljšava njihovu udobnost i životne uslove", objasnila je Joana Skladanovska-Bariza sa Fakulteta veterinarske medicine i stočarstva, piše Dnevno.hr

Dodala je da istraživači takođe analiziraju promene u mikroklimi, vegetaciji i zemljištu kako bi pronašli rešenja koja omogućavaju efikasno povezivanje proizvodnje energije i poljoprivrednih aktivnosti. Prihvatljiva alternativa Rezultati istraživanja trebalo bi da pomognu daljem razvoju agrivoltaike.

U Quanta Energy, kompaniji koja je izgradila Folksvagenovu solarnu elektranu, ističu da je cilj stvaranje solarnih elektrana koje koegzistiraju sa svojim okruženjem i donose dodatne koristi prirodi i lokalnoj zajednici.

"Naša fotonaponska elektrana danas proizvodi više od same zelene energije", rekla je Maržena Pilih-Gronska, direktorka Folksvagenove fabrike.

Poslednjih godina, nekoliko poljskih gradova, uključujući Krakov i Katovice, takođe je zapošljavalo ovce i koze za održavanje svojih travnjaka kao ekološki prihvatljivu alternativu mehaničkom košenju. Poslednjih godina, brojne kompanije koje posluju u Poljskoj ulažu u obnovljive izvore energije kako bi same proizvele deo svoje električne energije.

Na primer, najveći proizvođač čokolade u zemlji, Mondelez Polska, najavio je investiciju od milion američkih dolara, odnosno oko 3,8 miliona zlota, u solarne sisteme na svojim proizvodnim lokacijama u 2024. godini.

Obnovljivi izvori Poljske vlade poslednjih godina pokušavaju da povećaju udeo obnovljivih izvora energije. U 2025. godini, obnovljivi izvori su činili 29,4 odsto ukupne proizvodnje električne energije, dok je deset godina ranije njihov udeo bio samo 9,4 odsto.

Vetroelektrane na kopnu su dale najveći doprinos sa udelom od 14,2 odsto, zatim solarne elektrane sa 12,1 odsto i biomasa sa 1,8 odsto. Međutim, već 2023. godine, grupa poslovnih udruženja i međunarodnih kompanija, uključujući Google, Amazon, Mercedes i Ikea, upozorila je poljsku vladu da je potrebno značajno ubrzati razvoj zelene energije kako bi se nastavila strana ulaganja.

Uprkos obećanjima aktuelne vlade, koja je najavila ubrzanje zelene tranzicije nakon preuzimanja vlasti 2023. godine, najnoviji podaci pokazuju da je razvoj obnovljivih izvora energije od tada ušao u period stagnacije. Inicijativa dolazi u vreme kada se Folksvagen sprema da značajno smanji svoju radnu snagu.

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