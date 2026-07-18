Dok podaci Monstata za prvih pet meseci pokazuju pad broja gostiju i noćenja u odnosu na isti period prošle godine, Ministarstvo turizma tvrdi da najnoviji pokazatelji ukazuju na rast.

Predsednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, kaže da su njegovi hoteli imali dobru predsezonu i očekuje uspešan jul i avgust.

Prema rečima Radulovića, privatni smeštaj u Budvi je podbacio, dok je u Boki, kaže, traženije više soba. Podaci Monstata pokazuju da je tokom prvih pet meseci ove godine u Crnoj Gori boravilo nešto više od 407.000 turista, što je oko 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine.

Ostvareno je skoro 30.000 noćenja, manje nego prošle godine. S druge strane, Ministarstvo turizma navodi da podaci Nacionalne turističke organizacije pokazuju da je broj turista veći za skoro 13 odsto u odnosu na isti period prošle godine, odnosno za petnaest i po odsto u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

Predsednik Crnogorskog turističkog udruženja, Žarko Radulović, procenjuje da je predsezona bolja nego prošle godine, pre svega zahvaljujući rezultatima hotelskog smeštaja.

"Dobro je kada predsezona počne kao što je počela ove godine. Mogla je čak i malo ranije i dala je dosta dobre rezultate i moguće je da je u novčanom smislu dala bolje rezultate nego prošle godine. I ovde, kada se pogleda broj noćenja i broj dolazaka, možda je manje, ali generalno mislim da smo kumulativno uzeli više novca u predsezoni ove godine nego prošle godine. Ne znam koliko je to tačno. Zavisimo od globalnih trendova u svetu. Ako do kraja ove sezone ne bude većih turbulencija, trebalo bi da bude dobro i da će ova godina biti dobra godina. I ne smemo povećavati cene na ovom nivou ili ispod ovog nivoa, a to radimo jer bismo u suprotnom potpuno propali", kaže Radulović, piše RTCG.

Međutim, dodaje da je privatni smeštaj zakazao, posebno u Budvi, i da Crna Gora još uvek nema dovoljno preciznu metodologiju za praćenje turističkog prometa.

"Recimo Boka, privatni smeštaj je pun. Budva malo manje, ali Budva ima problem jer ovde stanodavci prate hotele. Kada hoteli dođu sa cenom, ja ću se pozivati na Splendid i zaleđe Splendida gde imaju fenomenalne apartmane. A onda ako je moja cena 400 evra, njegova je 380. Ne može, ne može. Tržište to jednostavno ne prihvata i nije realno. Pa, vi i oni, oni su patili u ovom periodu i patićemo u narednom periodu ako nešto ne promene", rekao je Radulović.

Konačnu ocenu ovogodišnje turističke sezone znaćemo nakon rezultata glavnog letnjeg dela, odnosno jula i avgusta.

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