Kupovina polovnog automobila danas deluje lakše nego ikad. Dovoljno je pronaći atraktivan oglas i ubedljivog prodavca uz nekoliko klikova, i posao izgleda završen. Ali tu počinju problemi.

Svake godine kupci širom Evrope gube milione evra zbog raznih oblika prevare, od kojih mnoge na prvi pogled deluju potpuno ubedljivo.

Digitalizacija tržišta polovnih automobila donela je veću transparentnost, ali i nove mogućnosti za manipulaciju.

Prevaranti više ne zavise od improvizacije, već koriste razrađene metode koje namerno stvaraju poverenje.

Zato je ključno prepoznati obrasce i znati kada treba stati.

Donosimo vam savete kako prepoznati prevarante na domaćim i stranim platformama i oglasima za prodaju polovnih automobila.

Ako je previše dobro da bi bilo istinito

Zlatno pravilo je uvek bilo isto - ako ponuda deluje previše dobro da bi bila istinita, verovatno nije.

Današnje onlajn platforme omogućavaju brzo poređenje cena sličnih modela, tako da ozbiljna odstupanja retko imaju nevin razlog. Treba biti posebno oprezan kada se niska cena kombinuje sa vremenskim pritiskom za kupovinu ili neobičnim, dramatičnim okolnostima prodaje.

Nestajući kilometri

Jedan od najčešćih problema je i dalje manipulacija kilometražom. Iako deluje kao zastarela praksa, i dalje je veoma rasprostranjena jer je teško odmah primetiti. Tragovi su obično skriveni u detaljima: istrošen volan, sedišta ili pedale često ne odgovaraju deklarisanoj kilometraži. Nedoslednosti u istoriji servisa dodatno povećavaju sumnju.

Automobili koji uopšte ne postoje

Još opasniji su lažni oglasi. Automobil izgleda savršeno, fotografije su vrhunske i otkrivaju sve, a cena je atraktivna. Problem je što automobil često ni ne postoji. Cilj je ubediti kupca da uplati depozit, obično pod izgovorom rezervacije ili velikog interesovanja drugih kupaca.

Kada se uplata izvrši, komunikacija prestaje. Zato postoji jedno jednostavno pravilo: novac i automobil se uvek razmenjuju istovremeno.

Svaki zahtev za avansno plaćanje, posebno kod privatne prodaje, treba shvatiti kao ozbiljno upozorenje. Lažni identiteti i skriveni dileriDodatni problem su lažni identiteti.

Prevaranti koriste ukradena ili falsifikovana dokumenta kako bi ostavili utisak legitimnosti i bez oklevanja vam ih pokazuju ili šalju u porukama. Stoga nije dovoljno samo pogledati dokumenta, već proveriti da li se svi lični podaci podudaraju sa vlasništvom vozila.

Svaka nelogičnost je razlog za oprez. Takođe je uobičajeno da se skriveni dileri predstavljaju kao privatni prodavci kako bi izbegli zakonske obaveze.

Takvi oglasi često uključuju više vozila, ponovljene kontakt podatke ili nejasne informacije o vlasništvu.

Skriveni nedostaci koji se pojavljuju kasnije Nisu sve prevare očigledne. Često uključuju skrivene nedostatke, neizrečene sudare ili tehničke probleme.

Razlike u boji karoserije, neujednačeni razmaci između delova ili sveže opran motor mogu biti znaci da nešto nije u redu. Probna vožnja i detaljan pregled dokumentacije su neophodni koraci.

Kada odmah odustati

Postoje i jasni upozoravajući signali koje ne treba ignorisati. Neobično niska cena, izbegavanje ličnog sastanka, pritisak da se brzo donese odluka ili isključivo digitalna komunikacija najčešće ukazuju na problem.

Kada se takvi znaci kombinuju, najbolje rešenje je jednostavno odustati, piše Jutarnji.hr

Kako bezbedno kupiti

Bezbedna kupovina zasniva se na nekoliko osnovnih koraka. Provera tržišne vrednosti, lični pregled vozila, provera dokumentacije i identiteta prodavca i plaćanje tek po preuzimanju vozila čine osnovu bezbednog procesa. Preskakanje bilo kog od ovih koraka povećava rizik.

Takođe je važno biti realan u pogledu očekivanja.

Prava "odlična ponuda" se retko nalazi među oglasima. Najbolje kupovine se često dešavaju unutar poznanika ili preko proverenih kanala, gde postoji veći nivo poverenja i transparentnosti. Kupovina automobila nije trka za pronalaženjem najniže cene, već odluka koja ima dugoročne posledice.

Štednja na početku može brzo da se pretvori u skup problem. Zato je često mudrije platiti malo više za provereno vozilo nego rizikovati sumnjivu "pogodbu".

