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Ekspo karavan stigao u Vrnjačku Banju: Paviljon igre okupio posetioce u srcu najpoznatije srpske banje

Vrnjačka Banja danas je domaćin Ekspo karavana – Paviljona igre, koji nastavlja putovanje kroz Srbiju, donoseći građanima deo atmosfere specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Autor:  Nina Stojanović
19.07.2026.14:01
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Ekspo karavan stigao u Vrnjačku Banju: Paviljon igre okupio posetioce u srcu najpoznatije srpske banje
Foto: Ekspo 2027
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Tokom programa, posetioci imaju priliku da učestvuju u brojnim interaktivnim sadržajima u okviru Paviljona igre, upoznaju zemlje učesnice Ekspa 2027, ali i uživaju u bogatom kulturno-umetničkom programu. Nastupili su članovi KUD-ova „Abrašević“ i „Vrnjački vez“, plesna grupa „Feniks“, kao i mladi izvođači koji su kroz muziku i igru predstavili duh Vrnjačke Banje. 

Posetiocima su se na početku programa obratili Dejan Radojičić ispred kompanije „EHRO 2027“ d.o.o. Beograd i Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja, koji su istakli značaj specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd za razvoj turizma, lokalnih zajednica i predstavljanje Srbije svetu.

Ekspo 2027

Radojičić je ukazao da Vrnjačka Banja, kao jedan od najpoznatijih turističkih centara u Srbiji i mesto sa bogatim iskustvom u organizaciji velikih manifestacija, predstavlja jednu od važnih stanica Ekspo karavana.

„Posebno bih izdvojio Srpsku kuću, koja će tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd biti mesto na kome će svi krajevi Srbije predstaviti ono najlepše što imaju – svoju kulturu, tradiciju, turizam, razvojne projekte i potencijale. To će biti prostor susreta Srbije i sveta, gde će se svet upoznati sa nama, a mi sa svetom. Ekspo nije samo izložba - to je najveći nacionalni projekat, koji će Srbiju predstaviti milionima posetilaca iz celog sveta“, naglasio je Radojičić.

On je pozvao sve zainteresovane građane da se prijave za volonterski program Ekspa 2027, ističući da je to prilika, posebno za mlade, da steknu nova znanja, iskustva i budu deo jednog od najvećih međunarodnih događaja koji će biti organizovan u Srbiji.

Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović ocenio je da je Ekspo 2027 velika prilika za predstavljanje Srbije svetu, ali i za dodatnu promociju domaćih turističkih potencijala.

„Vrnjačka Banja je jedna od najposećenijih turističkih destinacija u Srbiji i spremno dočekuje Ekspo 2027 - sa razvijenim smeštajnim kapacitetima, bogatom turističkom ponudom i prirodnim lepotama. Očekujemo da će veliki broj posetilaca koji dođu na Ekspo poželeti da upozna i druge delove Srbije, a Vrnjačka Banja svakako ima šta da ponudi. Zato nam je važno što će kroz Srpsku kuću i lokalne prezentacije naši potencijali biti predstavljeni gostima iz celog sveta“, poručio je Đurović.

O značaju Ekspa za razvoj sporta i turizma govorio je i proslavljeni vaterpolista Igor Gočanin, koji je posebno istakao ulogu volontera kao jednog od ključnih oslonaca svakog velikog međunarodnog događaja.

„Turizam i ugostiteljstvo su temelj razvoja Vrnjačke Banje, ali sport je neodvojiv deo te priče. Ekspo je prilika da dodatno unapredimo sportsku infrastrukturu, razvijamo sportski turizam i predstavimo Vrnjačku Banju u najboljem svetlu. Posebno bih istakao značaj volontera – oni su duša svakog velikog događaja. Kao što svaki uspešan sportski tim ima ljude bez kojih ne može da funkcioniše, tako su i volonteri nezamenljiv deo Ekspa 2027 i zaslužuju veliko poštovanje“, poručio je Gočanin.

Ekspo karavan će i u narednom periodu nastaviti put širom Srbije, sa ciljem da građanima približi specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd i omogući im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja naredne godine, koji će okupiti više od 140 međunarodnih učesnika i privući više od četiri miliona posetilaca iz Srbije i inostranstva.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU

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