Veliko međunarodno istraživanje, čije rezultate prenosi Nemačka novinska agencija (dpa), pokazuje da prvi pokazatelji stabilizacije privrede na makronivou uopšte nisu ublažili finansijsku neizvesnost i teskobu koju građani svakodnevno osećaju.

Nemci pesimističniji od ostatka Evrope

U okviru ove opsežne analize anketirano je 5.000 ljudi u nekoliko evropskih država, od kojih je 1.000 ispitanika bilo iz Nemačke. Podaci otkrivaju da su Nemci izrazito pesimistični:



- Čak 79 odsto njih izrazilo je duboku zabrinutost za sopstvenu finansijsku budućnost.



- Ovaj procenat nadmašuje ionako visok prosek od 78 odsto zabeležen na nivou Nemačke, Irske, Italije, Poljske i Velike Britanije.



- Unutar nemačkog uzorka, 28 odsto ispitanika direktno očekuje dodatno pogoršanje svoje situacije u narednih 12 meseci.



- Nadalje, 38 odsto građana Nemačke smatra da će na kraju meseca imati znatno manje novca na raspolaganju, dok njih 18 odsto strahuje da neće moći na vreme da namiri sve pristigle račune.



Posebno je alarmantan podatak da sedam odsto ispitanika procenjuje da u narednom periodu neće biti u stanju da plati kiriju ili ratu stambenog kredita, što ukazuje na duboke strukturne probleme u kućnim budžetima.



"Godine niza kriza i neizvesnosti narušile su osećaj sigurnosti kod mnogih. Stalno suočavanje sa novim faktorima koji opterećuju ljude pretvorilo je finansijski oprez u normalno stanje“, upozorio je direktor kompanije Crif, Frank Šlajn, komentarišući rezultate istraživanja.



Šlajn je naglasio i da prvi pokazatelji ekonomske stabilizacije nisu ublažili finansijski pritisak koji građani osećaju na svojoj koži.

Kako građani Nemačke planiraju da uštede?

Zbog ovakvih okolnosti, tesna većina od 51 odsto anketiranih Nemaca planira da se protiv finansijske neizvesnosti bori rezanjem troškova. Među njima:



- 32 odsto planira umereno da smanji potrošnju.



- 19 odsto je spremno na značajne i radikalne rezove.



Kada je reč o svakodnevnom preživljavanju i kupovini, četvrtina ispitanika spas traži isključivo u popustima i akcijskim promocijama. Da je situacija u najvećoj evropskoj ekonomiji prešla u fazu preživljavanja, potvrđuje i podatak da je 15 odsto Nemaca izjavilo da je već moralo da posegne za ranije ušteđenim novcem i „crnim fondovima“ samo kako bi pokrili svoje tekuće, osnovne životne potrebe, piše Dnevno.



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