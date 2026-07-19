Kupio nuklearni bunker i pretvara ga u luksuzni kompleks za milijardere

Kripto-preduzetnik Džonatan Bahai planira da bivši vojni bunker pretvori u samoodrživi kompleks namenjen milijarderima, sa stanovima, spa centrom, sopstvenom proizvodnjom hrane i modernim data centrom.

Projekat je privukao pažnju širom sveta zbog spoja luksuza, visoke bezbednosti i infrastrukture koja može da funkcioniše i u vanrednim okolnostima.

Od vojne baze do luksuznog kompleksa

Bunker se nalazi u Debertu, oko 113 kilometara severno od Halifaksa, na prostoru nekadašnje vojne baze iz Drugog svetskog rata.

Kompanija Fallout Complex Inc. planira da izgradi 50 stambenih jedinica sa biometrijskim pristupom, 24-časovnim video-nadzorom, medicinskim uslugama i sopstvenom proizvodnjom hrane.

Vlasnicima će biti na raspolaganju i obližnji aerodrom za privatne avione.

Spa centar, joga i salon za cigare

Pored stanova, kompleks će sadržati spa centar, salu za jogu, salon za cigare i sistem OLED rasvete koji će simulirati prirodnu dnevnu svetlost.

Jedan od nadzemnih bunkera biće namenjen proizvodnji hrane, dok će ceo kompleks biti projektovan tako da može samostalno da funkcioniše i u slučaju dugotrajnih kriznih situacija.

Građen da izdrži nuklearni napad

Bunker, poznat kao Difenbunker, izgrađen je šezdesetih godina prošlog veka po nalogu tadašnjeg kanadskog premijera Džona Difenbejkera.

Projektovan je da izdrži gotovo direktan udar nuklearne eksplozije i omogući boravak 329 ljudi najmanje 30 dana bez oslanjanja na spoljnu infrastrukturu, piše Poslovni dnevnik.

Kasnije je korišćen kao centar za vanredne situacije, a zatvoren je 1996. godine.

Data centar i nova radna mesta

Pored luksuznog smeštaja, projekat uključuje i izgradnju savremenog data centra, koji će biti proširen na oko 1.400 kvadratnih metara.

Prema planovima investitora, kompleks će zapošljavati više od 40 ljudi u hotelijerstvu i upravljanju data centrom, a završetak radova očekuje se početkom naredne godine.

Stanovi će se izdavati kada vlasnici nisu u njima

Kada vlasnici ne budu boravili u kompleksu, njihove stambene jedinice izdavaće se kao hotelski smeštaj, a prihod će biti deljen sa vlasnicima.

Ipak, u slučaju vanrednih okolnosti prioritet će imati upravo vlasnici stanova, dok će gosti morati da napuste kompleks.

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