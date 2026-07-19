EUR EUR 117,02 117,38din 117,73
USD USD 102,30 102,61din 102,92
CAD CAD 72,89 73,11din 73,33
AUD AUD 71,38 71,59din 71,81
GBP GBP 137,69 138,10din 138,52
CHF CHF 126,42 126,80din 127,18
KURSNA LISTA

Svet

Kupio nuklearni bunker i pretvara ga u luksuzni kompleks za milijardere

Nekadašnje nuklearno sklonište u Debertu, u kanadskoj provinciji Nova Škotska, uskoro bi moglo da postane jedno od najneobičnijih luksuznih naselja na svetu

Autor:  Nina Stojanović
19.07.2026.20:00
0
Kupio nuklearni bunker i pretvara ga u luksuzni kompleks za milijardere
Vladimir Mulder / shutterstock
Mislio je da ulaže novac, a ostao bez više od 20.000 evra - sve je počelo jednim pozivom
gpointstudio / shutterstock
Mislio je da ulaže novac, a ostao bez više od 20.000 evra - sve je počelo jednim pozivom
Prethodna vest

 Kripto-preduzetnik Džonatan Bahai planira da bivši vojni bunker pretvori u samoodrživi kompleks namenjen milijarderima, sa stanovima, spa centrom, sopstvenom proizvodnjom hrane i modernim data centrom.

Projekat je privukao pažnju širom sveta zbog spoja luksuza, visoke bezbednosti i infrastrukture koja može da funkcioniše i u vanrednim okolnostima.

Od vojne baze do luksuznog kompleksa

Bunker se nalazi u Debertu, oko 113 kilometara severno od Halifaksa, na prostoru nekadašnje vojne baze iz Drugog svetskog rata.

Kompanija Fallout Complex Inc. planira da izgradi 50 stambenih jedinica sa biometrijskim pristupom, 24-časovnim video-nadzorom, medicinskim uslugama i sopstvenom proizvodnjom hrane.

Vlasnicima će biti na raspolaganju i obližnji aerodrom za privatne avione.

Spa centar, joga i salon za cigare

Pored stanova, kompleks će sadržati spa centar, salu za jogu, salon za cigare i sistem OLED rasvete koji će simulirati prirodnu dnevnu svetlost.

Jedan od nadzemnih bunkera biće namenjen proizvodnji hrane, dok će ceo kompleks biti projektovan tako da može samostalno da funkcioniše i u slučaju dugotrajnih kriznih situacija.

Građen da izdrži nuklearni napad

Bunker, poznat kao Difenbunker, izgrađen je šezdesetih godina prošlog veka po nalogu tadašnjeg kanadskog premijera Džona Difenbejkera.

Projektovan je da izdrži gotovo direktan udar nuklearne eksplozije i omogući boravak 329 ljudi najmanje 30 dana bez oslanjanja na spoljnu infrastrukturu, piše Poslovni dnevnik.

Kasnije je korišćen kao centar za vanredne situacije, a zatvoren je 1996. godine.

Data centar i nova radna mesta

Pored luksuznog smeštaja, projekat uključuje i izgradnju savremenog data centra, koji će biti proširen na oko 1.400 kvadratnih metara.

Prema planovima investitora, kompleks će zapošljavati više od 40 ljudi u hotelijerstvu i upravljanju data centrom, a završetak radova očekuje se početkom naredne godine.

Stanovi će se izdavati kada vlasnici nisu u njima

Kada vlasnici ne budu boravili u kompleksu, njihove stambene jedinice izdavaće se kao hotelski smeštaj, a prihod će biti deljen sa vlasnicima.

Ipak, u slučaju vanrednih okolnosti prioritet će imati upravo vlasnici stanova, dok će gosti morati da napuste kompleks.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

Data centar nuklearno sklonište luksuzno naselje

Povezane vesti

Srbija ulazi u digitalnu eru - Data centar u Kragujevcu među najbezbednijima na svetu
Foto: Kancelarija za IT i eUpravu

Srbija ulazi u digitalnu eru - Data centar u Kragujevcu među najbezbednijima na svetu

15:48 | 0
Istorijski trenutak - Vučić: "Državni data centar dobio sertifikat najvišeg nivoa bezbednosti"
Foto: Alo.rs

Istorijski trenutak - Vučić: "Državni data centar dobio sertifikat najvišeg nivoa bezbednosti"

13:24 | 0
Data centar kao 970.000 automobila - razvoj veštačke inteligencije diže zagađenje
Shutterstock / Timofeev Vladimir

Data centar kao 970.000 automobila - razvoj veštačke inteligencije diže zagađenje

11:08 | 0
"Niko ovo ne želi" - Koriste zabranjenu tehnologiju, dron je otkrio istinu
Foto: eric1207cvb/shutterstock.com

"Niko ovo ne želi" - Koriste zabranjenu tehnologiju, dron je otkrio istinu

11:40 | 0
META ULAZI U GIGANTSKI PROJEKAT Gradi data centar sa tri velike elektrane
Foto: AP | Foto: Satirična ilustracija napravljena uz pomoć AI

META ULAZI U GIGANTSKI PROJEKAT Gradi data centar sa tri velike elektrane

15:31 | 0
Komentari (0)

Svet

Iran tokom suspenzije sankcija izvezao naftu vrednu i do šest milijardi dolara
zhengzaishuru / shutterstock

Iran tokom suspenzije sankcija izvezao naftu vrednu i do šest milijardi dolara

13:20 Svet
Novo istraživanje otkriva koliko godišnje košta automobil u Nemačkoj
Leika production / shutterstock

Novo istraživanje otkriva koliko godišnje košta automobil u Nemačkoj

11:42 Svet
Posle 11 godina Kina menja pravila - ova odluka mogla bi da promeni celu industriju
Rawpixel.com /shutterstock

Posle 11 godina Kina menja pravila - ova odluka mogla bi da promeni celu industriju

10:35 Svet
Voren Bafet poslao upozorenje koje je uzdrmalo investitore: "Berza se pretvara u kazino"
gracethang2 / Shutterstock.com

Voren Bafet poslao upozorenje koje je uzdrmalo investitore: "Berza se pretvara u kazino"

09:25 Svet
Kanada u plamenu, Amerika u dimu - Tramp najavio kaznene carine
Joey Sussman/Shutterstock

Kanada u plamenu, Amerika u dimu - Tramp najavio kaznene carine

16:56 Svet
Cene hrane ponovo idu naviše - ekonomisti upozoravaju kada stiže novi udar na novčanike
Fotokostic/Shutterstock

Cene hrane ponovo idu naviše - ekonomisti upozoravaju kada stiže novi udar na novčanike

13:31 Svet
Najvažniji naftni prolaz sveta u opasnosti - tankeri nestaju, tenzije rastu
Nhoi Arunee/Shutterstock

Najvažniji naftni prolaz sveta u opasnosti - tankeri nestaju, tenzije rastu

11:10 Svet
Moskva želi da pravi najmodernije tenkove zajedno sa Indijom - u igri posao vredan milijarde
AnBoris/Shutterstock

Moskva želi da pravi najmodernije tenkove zajedno sa Indijom - u igri posao vredan milijarde

08:02 Svet
Masovna otpuštanja na pomolu, a stigli novi "radnici" - 100 ovaca dobilo posao
HARRYZH/Shutterstock

Masovna otpuštanja na pomolu, a stigli novi "radnici" - 100 ovaca dobilo posao

20:00 Svet
Nagli preokret na kripto tržištu - bitkoin pao
Azrialette/Shutterstock

Nagli preokret na kripto tržištu - bitkoin pao

15:42 Svet

Najnovije

Najčitanije

10H

Kupio nuklearni bunker i pretvara ga u luksuzni kompleks za milijardere

11H

Mislio je da ulaže novac, a ostao bez više od 20.000 evra - sve je počelo jednim pozivom

12H

Nina je htela da sruši zidove u kući staroj 120 godina, a onda je otkrila skriveno stepenište

13H

Pred putovanje svi prave ovu grešku - jedan klik može skupo da vas košta

14H

Vučić iz Lapova saopštio dobre vesti: "Za 15 dana rešavamo najveći problem građana"

19H

Koliko novca vam treba za letovanje u Crnoj Gori? Ovo su cene smeštaja, hrane, ležaljki i parkinga

15H

Sve više ljudi u Srbiji ugrađuje ovu fasadu - leti čuva kuću od vrućine, a račune može da smanji i do 40 odsto

22H

Posle redovnog posla zarađuju i do 200.000 dinara mesečno - ovo su najtraženiji dodatni poslovi u Srbiji

22H

Ako koristite ovaj PIN, odmah ga promenite - upravo njega lopovi prvo pokušavaju da pogode

16H

Poznat termin isplate - Vučić otkrio kada građani mogu da očekuju novac

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 102,3 102,61 102,92
CAD CAD 72,89 73,11 73,33
AUD AUD 71,38 71,59 71,81
GBP GBP 137,69 138,1 138,52
CHF CHF 126,42 126,8 127,18

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.578,00 €
ETH ETH 1.638,32 €
LTC LTC 41,18 €
DOT DOT 0,71 €
BCH BCH 186,91 €
LINK LINK 7,38 €
BNB BNB 498,08 €
XMR XMR 291,85 €
Powered by CoinGecko API