Podaci kompanije IranShipping pokazali su da je broj brodova koji su u nedelju prošli kroz Ormuski moreuz pao na najniži nivo u poslednjih nekoliko nedelja zbog povećanih bezbednosnih zabrinutosti nakon obnovljenih tenzija između SAD i Irana i napada na brodove na Bliskom istoku.

Šest brodova prošlo je kroz Ormuski moreuz u nedelju, prema podacima platforme za praćenje brodova Kpler, što je najmanje u poslednjih pet nedelja.

Među tankerima koji su napustili moreuz bili su veoma veliki brod za naftu (VLCC) Humanity, koji je prevozio oko dva miliona barela iranske sirove nafte, i Capaten Andreas, koji je prevozio oko 500.000 barela kuvajtske sirove nafte. Istovremeno, tri prazna tankera ušla su u Persijski zaliv da bi se utovarila naftom.

Većina tankera je isključila svoje AIS uređaje kako bi pratila svoje položaje dok su prolazili kroz moreuz. Nijedan tanker sa tečnim prirodnim gasom nije ušao u Ormuski moreuz tokom vikenda, barem prema podacima dostupnim iz sistema za praćenje brodova.

Prema pisanju Kplera, tanker kojim upravlja Nacionalna naftna kompanija Abu Dabija napustio je Ormuski moreuz između 10. i 12. jula i trenutno plovi ka luci Dahedž u Indiji.

Američke snage su u nedelju pokrenule novi talas napada na Iran, pogodivši desetine meta na više lokacija precizno vođenom municijom, saopštila je Centralna komanda SAD.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u nedelju da je Ormuski moreuz otvoren za komercijalnu plovidbu, iako je Iran ranije objavio da je zatvorio moreuz nakon što je brod plovio neovlašćenom rutom i bio pogođen, piše tportal.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je u ponedeljak da je njegova mornarica zaustavila dva broda u Ormuskom moreuzu preko noći onesposobljavanjem njihovih sistema, ali nije precizirala koji su to brodovi.

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