Razmišljate da donesete važnu odluku na kraju duge radne nedelje? Možda bi ipak trebalo da sačekate.

Dimon je podelio jednu od najvažnijih lekcija svoje karijere - velike odluke ne treba donositi petkom.

"Donošenje velikih odluka petkom kada ste umorni je zaista loša ideja", rekao je Dajmon u intervjuu za NPR-ov "Newsmakers", piše Biznis Insajder (Business Insider).

Zamor od odlučivanja krajem radne nedelje

On je ovaj savet izneo odgovarajući na pitanje šta bi voleo da je znao ranije u životu, nakon skoro 22 godine na čelu najveće svetske banke po tržišnoj kapitalizaciji. Njegovu tvrdnju potvrđuju i stručnjaci.

Tomas Rule sa Univerziteta u Kembridžu rekao je za Biznis insajder da je reč o fenomenu poznatom kao "zamor od odlučivanja".

"Kao generalni direktor, ako ste donosili odluke tokom cele nedelje bez vremena za punjenje baterija, kognitivni resursi, i sposobnost da obradite sve informacije potrebne za pravu odluku, iscrpljuju se do petka", objasnio je Rule.

Pritisak da se sve završi pre vikenda

Problem dodatno pogoršava i psihološki pritisak kraja nedelje.

"Generalni direktor bi mogao biti u žurbi da donese odluku zbog približavanja kraja nedelje, što može značiti nedostatak svih informacija ili vremena za konsultacije sa pravim ljudima", dodao je Rule.

U takvim okolnostima, čak i najiskusniji lideri mogu napraviti pogrešan potez.

Emocionalna disciplina kao ključ liderstva

Dimon je tokom intervjua naglasio i važnost kontrole emocija u donošenju odluka.

"Bes ne pomaže", rekao je, upozoravajući da takve reakcije mogu tiho narušiti rasuđivanje. Ove uvide opisao je kao lekcije koje je "naučio i ponovo naučio" tokom karijere, priznajući da i dalje ponekad pravi iste greške.

"Svrha u životu" važnija od same sreće

Govoreći o širem smislu života i rada, Dimon je istakao da je odrastao sa idejom da treba imati svrhu.

"Da se dobro ophodi prema svima, da radi najbolje što može, da ostavi svet boljim mestom - i to se nije promenilo", kazao je on.

Pozivajući se na Deklaracija o nezavisnosti SAD, objasnio je da se izraz "težnja za srećom" često pogrešno tumači.

"Kada su rekli težnja za srećom, nisu mislili na sreću kao što mi mislimo, već na svrhu", naglasio je Dimon.

Dodao je da ta svrha može imati različite oblike:

"Ta svrha može biti umetnik, političar, novinar, poslovna osoba... mogli biste biti samo negovatelj, majka", poručio je on.

Heroji svakodnevice

Na kraju, podsetio je na priču o dobitniku "Medalje časti" koji je kasnije shvatio da su pravi heroji ljudi koji svakodnevno pomažu drugima.

"Nikada nisu odustali, i to su radili kroz zdravlje i bolest. Dakle, to je svrha. Učinili ste svet boljim mestom na način na koji možete doprineti", zaključio je Dimon.

