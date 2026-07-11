Sjedinjene Američke Države (SAD) zahtevaju da se Iran javno obaveže na slobodnu i bezbednu plovidbu kroz Ormuski moreuz u subotu, objavili su američki mediji.

"Trampova administracija zahteva da Iran u subotu izda javno saopštenje kojim potvrđuje da je Ormuski moreuz otvoren i da se obavezuje da će prestati sa pucanjem na komercijalne brodove", rekli su američki zvaničnici na brifingu za novinare u petak, javljaju Aksios i Volstrit žurnal.

Izveštaji navode da su zahtevi dostavljeni Iranu direktno i preko posrednika.

U početku nije bilo jasno kakve bi posledice moglo da pretrpi iransko rukovodstvo ako ne udovolji zahtevu. Poslednjih dana, SAD su napadale ciljeve u Iranu, pravdajući napade ukazujući na napade na trgovačke brodove.

Američki predsednik Tramp je u petak potvrdio kraj primirja u iransko-iranskom ratu, ali je ostavio vrata otvorena za razgovore. Napisao je da je Teheran zatražio dalje razgovore i da su se SAD složile.

Stavio je reč "razgovori" pod navodnike. Iran je osporio Trampovo tumačenje, rekavši da nije tražio razgovore sa SAD, ali da je pristao da primi katarskog posrednika, javila je državna televizija. Katarski pregovarači sastali su se u petak sa iranskim zvaničnicima kako bi deeskalirali tenzije i razgovarali o Ormuskom moreuzu, rekla je za Rojters osoba upoznata sa situacijom.

Obnovljeni napadi na Bliskom istoku

Situacija na Bliskom istoku je nedavno ponovo eskalirala, iako su se zaraćene strane - Iran i Sjedinjene Američke Države - već dogovorile oko okvirnog sporazuma za detaljne razgovore o okončanju rata. Primirje je na snazi od aprila, ali je nekoliko puta prekršeno, piše Poslovni dnevnik.

Kao odgovor na napade na tankere u Ormuskom moreuzu, američka vojska je više puta bombardovala ciljeve u Iranu, a SAD su ponovo uvele sankcije na iransku naftu.

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