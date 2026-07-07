Indeks Beogradske berze Belex15 porastao je za 0,16 odsto, dok je Belexline bio u plusu za 0,17 odsto, prenosi Tanjug.



Prvi na dobitničkoj listi danas su se našle akcije Instituta za ispitivanje materijala iz Beograda koje su porasle za 29,8 odsto i na kraju trgovanja vredele 19.600 dinara, a potom slede akcij Metalca iz Gornjeg Milanovca koje su porasle za 2,45 odsto na 2.050 dinara.



Gubitničku listu je predvodila kompanija PPT Armature iz Aleksandrovca čije akcije su pale za 1,82 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 270 dinara.



Drugi na toj listi je beogradska osiguravajuća kompanija Dunav osiguranje i akcije ove kompanije pale su za 0,54 odsto i na kraju zatvarnja vredele po 1.842 dinara.



Akcijama beogradskog Dunav osiguranja danas se najviše trgovalo, a ostvarena vrednost prometa bila je 1.173.450 dinara.



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