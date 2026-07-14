Evropa testira digitalni evro - poznato koje banke i kompanije učestvuju u projektu

Među odabranima nalaze se vodeće evropske banke i poznate fintech kompanije.

Poznato ko će testirati digitalni evro

Na listi učesnika nalaze se velike banke poput UniCredita, Dojče banke, Rajfajzen banke, Nove Ljubljanske banke (NLB) i Pireus banke.

Pored banaka, u pilot projektu učestvovaće i poznate finansijsko-tehnološke kompanije kao što su Revolut, Stripe, Satispay i Nexi Payments.

Evropska centralna banka navodi da je interesovanje bilo veliko, pošto je na poziv za učešće pristiglo više od 50 prijava.

Testiranje počinje 2027. godine

Pilot faza projekta planirana je za drugu polovinu 2027. godine, a trajaće 12 meseci.

Tokom tog perioda biće testirane tehničke mogućnosti digitalnog evra, način njegove upotrebe u svakodnevnim plaćanjima, kao i iskustvo korisnika pre eventualnog uvođenja nove evropske digitalne valute.

Kako će izgledati testiranje?

ECB je saopštila da će tokom pilot projekta biti korišćena beta verzija digitalnog evra, koja će po funkcionalnosti biti veoma slična verziji predviđenoj nacrtom evropskog zakonodavstva.

U testiranju će učestvovati zaposleni u Evropskoj centralnoj banci i nacionalnim centralnim bankama država evrozone, kao i odabrani trgovci, uključujući internet prodavnice, restorane i kafiće.

Korisnici će moći da isprobaju različite načine plaćanja, uključujući transfere između građana, plaćanja u prodavnicama i onlajn kupovinu.

Veliko interesovanje privatnog sektora

Član Izvršnog odbora ECB-a Pjero Ćipolone, koji predsedava radnom grupom za digitalni evro, ocenio je da veliki broj prijava pokazuje spremnost privatnog sektora da učestvuje u razvoju novog evropskog platnog sistema.

Prema njegovim rečima, saradnja banaka i fintech kompanija trebalo bi da doprinese izgradnji sigurnog i efikasnog sistema digitalnog plaćanja u Evropskoj uniji.

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