Takva promena strukture priliva kapitala mogla bi da učini dolar znatno osetljivijim na promene raspoloženja investitora i kretanja na berzama.



Devizni strateg Dojče banke Malika Sačdeva ocenila je da su američke državne obveznice tradicionalno predstavljale "sigurno utočište" u periodima globalne neizvesnosti, čime su pružale stabilnu podršku dolaru.

Međutim, kako se strani kapital sve više usmerava ka akcijama, naročito tehnološkog sektora, stabilnost američke valute postaje sve više vezana za ciklična kretanja na tržištu kapitala, piše B92.

Analitičari navode da je slabljenje interesovanja za američki dug posledica geopolitičkih tenzija i promena u međunarodnim investicionim tokovima, dok je rast ulaganja u akcije podstaknut optimizmom u vezi sa razvojem veštačke inteligencije i snažnim rezultatima američkih tehnoloških kompanija.



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