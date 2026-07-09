Indeks Beogradske berze Belex15 pao je za 0,11 odsto, a Belexline za 0,05 odsto,preneo je Tanjug.



Na listi dobitnika prvo i jedino mesto zauzelo je beogradski Aerodrom Nikola Tesla sa rastom akcija od 0,05 odsto, koje su na zatvaranju vredele 2.089 dinara.



S druge strane, takođe jedino na listi gubitnika bilo je beogradsko Dunav osiguranje, s padom akcija od 0,60 odsto, koje su na kraju vredele po 1.831 dinar.



Akcijama upravo te kompanije danas je najviše trgovano uz promet od 2.122.650 dinara, a drugo mesto zauzeo je Meser tehnogas iz Beograda s prometovanih 775.000 dinara.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.



