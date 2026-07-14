Tokom sastanka, Jovanović je zajedno sa timom Kancelarije istakao glavne rezultate projekta EDGE, koji je realizovala Kancelarija za IT i eUpravu uz podršku Svetske banke, a čijom su implementacijom unapređeni efikasnost i transparentnost rada javne uprave, smanjeni administrativni troškovi i vreme potrebno za pružanje usluga građanima i privredi.

"Zahvaljujući ovom projektu unapređeni su sistemi za razmenu podataka između institucija i razvijene su nove elektronske usluge koje građanima i privredi omogućavaju brži, jednostavniji i efikasniji pristup uslugama javne uprave. U okviru projekta razvijeno je novih 30 elektronskih usluga različitih ministarstava, pre svega onih koje imaju najveći značaj za svakodnevni život građana i poslovanje privrede, a procene pokazuju da će njihova primena u narednih pet godina doneti uštede od najmanje 14,8 miliona evra. Posebno ohrabruje činjenica da poverenje građana u elektronske usluge kontinuirano raste, što potvrđuje i podatak da danas oko 2,8 miliona eGrađana ima registrovan nalog na Portalu eUprava. Jednako važan segment projekta bilo je i jačanje ljudskih kapaciteta jer je kroz različite programe obučeno oko 15.000 službenika, čime su institucije dodatno osnažene za primenu savremenih digitalnih rešenja i nastavak procesa digitalne transformacije“, izjavio je Jovanović.

Kancelarija je, takođe, kroz projekat realizovala aktivnosti na jačanju digitalne i mrežne infrastrukture, kao i na unapređenju informacione bezbednosti, kroz uspostavljanje i proširenje ključnih alata za nadgledanje, detekciju i reagovanje na sajber napade.

"Naš Nacionalni bezbednosno-operativni centar (SOC) koji se nalazi u Kragujevcu u okviru Državnog data centra, obezbeđuje nadzor i detekciju bezbednosnih incidenata 24 sata, sedam dana u nedelji tokom cele godine. Tim dnevno obrađuje preko milijardu bezbednosnih događaja dnevno, čime je omogućeno prosečno vreme detektovanja incidenta u svega pet minuta, dok je prosečno vreme rešavanja incidenata tri sata", rekao je Jovanović.

Jovanović je podsetio i na rezultate poslednjeg globalnog izveštaja Svetske banke, koji prati napredak u oblasti digitalne transformacije u 198 ekonomija sveta, prema kojem je Srbija zauzela 2. mesto u Evropi i 6. mesto na svetu, odmah iza Južne Koreje, Saudijske Arabije, Estonije, Brazila i Australije, što predstavlja još jednu potvrdu uspešnosti sprovedenih reformi i kontinuiranog razvoja elektronske uprave.

Nastavkom razvoja elektronskih usluga, jačanjem digitalne infrastrukture i institucionalnih kapaciteta, kao i primenom najsavremenijih tehnoloških rešenja, Kancelarija za IT i eUpravu nastavlja da gradi modernu, bezbednu, efikasnu i građanima dostupnu digitalnu državu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.