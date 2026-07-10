Globalna potražnja za naftom pašće u 2026. godini prvi put od pandemije virusa korona, ocenila je Međunarodna agencija za energiju (IEA) u mesečnom izveštaju.

IEA očekuje pad svetske potražnje za naftom za oko milion barela dnevno u odnosu na 2025. godinu, a glavni razlozi su visoke cene goriva nakon poremećaja na Bliskom istoku, slabija industrijska aktivnost, smanjena potrošnja u Aziji, kao i poremećaji u snabdevanju tokom zatvaranja Ormuskog moreuza.

Prema analizi, sledeće godine na tržištu nafte sledi veliki preokret, pošto će potražnja porasti za oko dva miliona barela dnevno, ali uslediće i značajan rast proizvodnje.

IEA navodi da bi globalno tržište moglo da pređe iz trenutne zabrinutosti zbog manjka nafte u problem prevelike ponude tokom 2027, a suficit bi mogao da dovede do pada cena nafte, piše B92.

Aktuelne prognoze agencije sa sedištem u Parizu za 2027. godinu ukazuju da će ponuda nadmašiti potražnju za 4,62 miliona barela dnevno sledeće godine, pod uslovom da se situacija oko Ormuskog moreuza normalizuje.

Eskalacija sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana od 7. i 8. jula bi mogla da naruši prognozu suficita u 2027, upozorava IEA na svojoj veb stranici, dodajući da je trajni mirovni sporazum između dve strane neophodan za normalizaciju tržišta nafte.



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