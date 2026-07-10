Kako navode turski mediji, Ankara razmatra mogućnost prodaje sistema S-400 trećoj zemlji kako bi otklonila prepreke za povratak u program F-35, prenosi Haber Hurijeti, dodajući da se kao potencijalni kupci pominju pojedine države Persijskog zaliva.

Televizija CNN Turk prenela je da Sjedinjene Američke Države podržavaju mogućnost prodaje sistema jednoj od zalivskih država, ali da je za takvu transakciju potrebna i saglasnost Rusije.

Prema istim navodima, Moskva se načelno ne protivi prodaji sistema trećoj zemlji, iako za to nema zvanične potvrde, piše B92.

Tramp je tokom samita NATO-a u Ankari izjavio da bi administracija SAD mogla da ukine sankcije uvedene Turskoj na osnovu Zakona o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija (CAATSA), kao i da omogući nastavak isporuke borbenih aviona F-35.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.