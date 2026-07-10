Ugovor su potpisali ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, ministar turizma i omladine Husein Memić i direktor kompanije „EKSPO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić, a ceremoniji potpisivanja prisustvovao je i predsednik Vlade Republike Srbije dr Đuro Macut.

„Srpska kuća“ biće prostor u kome će posetioci iz celog sveta imati priliku da upoznaju bogatstvo turističke ponude, kulturnog nasleđa, prirodnih lepota i lokalnih specifičnosti Srbije. Paviljon će predstaviti različite krajeve zemlje i pozvati goste specijalizovane izložbe da, pored Beograda, otkriju brojne destinacije širom Srbije.

Predsednik Vlade Republike Srbije dr Đuro Macut istakao je da će „Srpska kuća“ biti prilika da se svetu predstave svi delovi Srbije.

„Ideja Ekspa 2027 i 'Srpske kuće' jeste da se predstave sve opštine, lokaliteti i lokalne samouprave u Srbiji i da se na taj način doprinese promociji naše zemlje – države koja se nalazi u srcu Evrope, na raskršću različitih civilizacija i koja baštini bogatu kulturu, tradiciju i umetnost“, rekao je Macut.

Ministar turizma i omladine Husein Memić naglasio je da država nastavlja da ulaže u razvoj turističke infrastrukture širom Srbije kako bi sve regije bile spremne da iskoriste prilike koje donosi specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd.

„Cilj nam je da nastavimo sa ulaganjima u turističku infrastrukturu širom Srbije, jer želimo da svaki deo naše zemlje bude prepoznat kao atraktivna turistička destinacija i spreman da dočeka veći broj posetilaca“, poručio je Memić.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović istakla je značaj saradnje sa lokalnim samoupravama u predstavljanju turističkih potencijala Srbije.

„Naš strateški cilj je razvoj turizma i trudimo se da iskoristimo svaku priliku da lokalne sredine predstavimo u najboljem svetlu. Uverena sam da će ova inicijativa doprineti još boljoj promociji naših gradova i opština i njihovom daljem razvoju“, rekla je Paunović.

Direktor kompanije „EHRO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić poručio je da će „Srpska kuća“ biti mesto koje će milionima posetilaca predstaviti celu Srbiju i njene turističke potencijale.

„'Srpska kuća' ima za cilj da predstavi upravo ovakva mesta kao što je Golubačka tvrđava i da pokaže sve turističke potencijale Srbije. Želimo da svim gostima koji budu došli na specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd kroz ovaj paviljon predstavimo celu našu zemlju i pozovemo ih da, nakon posete izložbi, obiđu brojne atraktivne destinacije koje Srbija ima“, rekao je Jerinić.

On je dodao i da veliko interesovanje za volonterski program Ekspo Plejmejkers potvrđuje da Srbija uspešno gradi jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja u svojoj istoriji.

„Važno je da opravdamo ulogu koju imamo – da budemo dobri domaćini, dočekamo sve goste i predstavimo Srbiju u najboljem svetlu. Posebno nam je značajan i naš volonterski program. Do danas imamo više od 7.000 prijavljenih volontera iz više od 60 zemalja sveta, što je jasan pokazatelj velikog interesovanja za učešće u organizaciji izložbe i potvrda da smo zaista na dobrom putu“, rekao je Jerinić.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“ i okupiće 141 međunarodnog učesnika, uz milione posetilaca iz Srbije, regiona i sveta.



Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.