Video objavljen na TikToku, na kojem se vidi cena peškira za plažu od gotovo 107 evra, za kratko vreme postao je viralan i pokrenuo raspravu o cenama na hrvatskom primorju.
O visokim cenama u turističkim mestima u Hrvatskoj govori se gotovo svake sezone, baš kao i u Grčkoj, Španiji ili Crnoj Gori, ali Dubrovnik i ove godine prednjači kada je reč o luksuznoj ponudi i cenama proizvoda.
Peškir od skoro 107 evra iznenadio turiste
Na snimku koji kruži TikTokom vidi se peškir poznatog brenda sa cenom od 106,99 evra. Iako je reč o proizvodu koji se prodaje u prestižnoj turističkoj destinaciji, mnogi smatraju da je cena previsoka.
Video je izazvao hiljade reakcija, a komentari korisnika brzo su preplavili društvene mreže.
"Radije ću ostati mokar"
Među najzanimljivijim komentarima izdvajaju se:
„Kako peškir može da košta 100 evra?“
„U trgovačkim lancima ima peškira za plažu po 7,99 evra.“
„Nadam se da je 100 evra ušiveno u njega.“
„Neka mi ostave tri-četiri komada. Cena prava sitnica.“
„Radije ću ostati mokar.“
Pojedini korisnici otišli su i korak dalje, pa su ocenili da sve više destinacija pokušava da tokom letnje sezone nadoknadi celu godinu poslovanja.
Da li je cena greškom ostala u kunama?
Neki korisnici pretpostavili su da je možda reč o grešci i da je cena ostala izražena u kunama. Međutim, kako navodi Dnevnik.hr, isti peškir može da se pronađe i u internet prodavnici istog trgovca, gde mu je cena 99 evra, što potvrđuje da nije reč o grešci, prenosi Slobodna Dalmacija.
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