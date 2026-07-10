Video objavljen na TikToku, na kojem se vidi cena peškira za plažu od gotovo 107 evra, za kratko vreme postao je viralan i pokrenuo raspravu o cenama na hrvatskom primorju.

O visokim cenama u turističkim mestima u Hrvatskoj govori se gotovo svake sezone, baš kao i u Grčkoj, Španiji ili Crnoj Gori, ali Dubrovnik i ove godine prednjači kada je reč o luksuznoj ponudi i cenama proizvoda.

Peškir od skoro 107 evra iznenadio turiste

Na snimku koji kruži TikTokom vidi se peškir poznatog brenda sa cenom od 106,99 evra. Iako je reč o proizvodu koji se prodaje u prestižnoj turističkoj destinaciji, mnogi smatraju da je cena previsoka.

Video je izazvao hiljade reakcija, a komentari korisnika brzo su preplavili društvene mreže.

"Radije ću ostati mokar"

Među najzanimljivijim komentarima izdvajaju se:

„Kako peškir može da košta 100 evra?“

„U trgovačkim lancima ima peškira za plažu po 7,99 evra.“

„Nadam se da je 100 evra ušiveno u njega.“

„Neka mi ostave tri-četiri komada. Cena prava sitnica.“

„Radije ću ostati mokar.“

Pojedini korisnici otišli su i korak dalje, pa su ocenili da sve više destinacija pokušava da tokom letnje sezone nadoknadi celu godinu poslovanja.

Da li je cena greškom ostala u kunama?

Neki korisnici pretpostavili su da je možda reč o grešci i da je cena ostala izražena u kunama. Međutim, kako navodi Dnevnik.hr, isti peškir može da se pronađe i u internet prodavnici istog trgovca, gde mu je cena 99 evra, što potvrđuje da nije reč o grešci, prenosi Slobodna Dalmacija.

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