Osim jednokratne novčane pomoći do 35.000 dinara, deo najstarijih građana moći će da računa i na turističke vaučere, popuste na račune za električnu energiju, a postoji mogućnost da isplate počnu i ranije nego što je prvobitno planirano.

Kako je saopšteno, paket obuhvata gotovo tri miliona građana Srbije, dok je za oko 1.663.000 penzionera namenjeno ukupno 377,2 miliona evra.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je cilj novih mera da građani lakše prebrode period kada tradicionalno rastu troškovi domaćinstava.

"Ideja nam je da pomognemo građanima pred jesenju i zimsku sezonu, kada troškovi rastu. Još jednom smo pokazali pravu brigu prema ljudima i ispunjavamo obećanje da ćemo naći način, prostor i novac da pomognemo onima koji imaju niža primanja" - istakao je Mali.

On je dodao da se ovim paketom penzionerima uzvraća za podršku reformama, navodeći da su plate prethodnih godina rasle nešto brže od penzija.

Jednokratna pomoć za penzionere u tri kategorije

Kako bi raspodela bila što pravednija, država je penzionere podelila u tri grupe prema visini primanja.

Do 31.092 dinara – pomoć od 35.000 dinara

Najveću jednokratnu pomoć dobiće više od 459.000 penzionera čija primanja ne prelaze iznos minimalne penzije. Njima će država uplatiti po 35.000 dinara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će za mnoge ova pomoć predstavljati svojevrsnu "trinaestu penziju".

"To su poljoprivredni penzioneri, gde je minimalna penzija 24.000 i to su samostalne delatnosti, oni koji nemaju kumulativno ispunjene uslove, najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina starosti. To će dobiti kao jednokratno davanje, kao podršku, besplatnu podršku i pomoć države u narednom periodu. Verujemo da ćemo time da osnažimo najsiromašnije penzionere, najsiromašnije ljude u ovoj zemlji, posebno tzv. samačka domaćinstva, ali i tamo gde i dalje ljudi žive u paru ili sa drugim članovima porodice, da možemo da pomognemo njihovom socijalnom blagostanju i, rekao bih, neuporedivo lakšem i boljem životu" - rekao je predsednik Srbije.

Od 31.092 do 56.851 dinar – pomoć od 27.500 dinara

Druga grupa obuhvata 548.060 penzionera, odnosno sve one čija primanja ne prelaze prosečnu penziju u Srbiji.

"Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara od države, u narednih 90 dana" - naveo je predsednik.

Više od 56.851 dinar – pomoć od 20.000 dinara

Treću kategoriju čini 655.384 penzionera sa primanjima iznad proseka, kojima će biti isplaćeno po 20.000 dinara.

"Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, dakle njih je 655.384, to su ljudi nešto imućniji, koji relativno pristojno, ili pristojno, ili sasvim pristojno, ili dobro mogu da žive, u zavisnosti od toga koja je visina te penzije, dobiće podršku i poklon od 20.000 dinara" - rekao je Vučić.

Turistički vaučeri od 10.000 dinara

Pored novčane pomoći, država će obezbediti 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara.

Pravo na njih imaće svi penzioneri čija penzija ne prelazi 80.000 dinara, što znači da će više od 1,33 miliona penzionera moći da konkuriše za ovu pogodnost.

Predsednik Srbije najavio je da će ovog puta kontrola biti znatno stroža kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe.

"30.000 vaučera po 10.000 dinara. Ali tu imaju pravo svi penzioneri koji primaju penziju do 80.000 dinara. Dakle, ako smo bili na bilo koji način nedovoljno fer prema onima od 60.000, 65.000, ovde takođe imaju priliku da dobiju vaučere od 10.000 dinara. Ali ovog puta ćemo da izbegnemo nešto što je bio veliki problem u prethodnom periodu, i ja ću o tome otvoreno da govorim. Više od 1.330.000 penzionera imaće pravo da uzme ove vaučere, 10.000 dinara za bilo koje mesto u Srbiji, za banjski turizam, za planinski turizam, za kakav god se opredele" - kazao je.

Popusti za račune za struju ostaju na snazi

Paket pomoći obuhvata i nastavak pogodnosti za plaćanje električne energije i gasa.

Ministar finansija Siniša Mali podsetio je da će biti produžena uredba o energetski ugroženom kupcu, dok će penzioneri nastaviti da ostvaruju dodatni popust od 1.000 dinara na račun za električnu energiju, prenosi Kurir Biznis.

"Penzioneri i borci imaju i dodatni popust od 1.000 dinara na račune za struju. Pretpostavljamo da će u jesen i zimu računi biti veći i želimo da i na taj način izađemo u susret građanima" - rekao je Mali.

Isplate bi mogle da počnu već početkom septembra

Iako je prvobitno bilo planirano da pomoć bude isplaćena krajem septembra ili početkom oktobra, predsednik Aleksandar Vučić najavio je da postoji mogućnost da novac građanima bude uplaćen i ranije.

Kako je rekao, dobri rezultati naplate javnih prihoda tokom juna otvaraju prostor da država ubrza isplate.

"To je da ćemo za penzionere i za socijalno ugrožena lica i borce, za sva ova primanja koja smo, naravno i za one koji primaju dečiji dodatak, za koja smo rekli da će ići krajem septembra, početkom oktobra, dakle u roku od 90 dana, mi ćemo dati sve od sebe, dakle jedna ohrabrujuća vest i verujem dobra, to je da ćemo probati da idemo i sa mesec dana ranije isplatama, dakle da to bude početkom septembra " - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da su prihodi države tokom juna bili bolji od očekivanih.

"Prihodi za jun su bolji od očekivanih, čak i akcize, bez obzira koliko smo izgubili zbog akciza na naftu, domaći PDV kao najvažnija stavka, porez na dobit, sve je veće nego što smo očekivali što je dobar znak. I uvozni i domaći PDV su veći i to je dobar pokazatelj ekonomskog napretka".

Vučić je zaključio da država želi da pomoć stigne građanima pre početka jeseni.

"Ovo je ono što raduje ljude i što je vest za svakog građanina, a to je da ćemo za penzionere, socijalno ugrožene, borce i oni koji primaju dečiji dodatak, daćemo sve od sebe da idemo mesec dana ranije sa isplatama, dakle početkom septembra. Mislim da je to dobro jer ćemo ranije povećavati i penzije, ne mogu da tvrdim za plate, ali penzije idu pre januara, pa je bolje da im damo nešto i ranije. To je dobra vest za građane, taman pre kraja leta, i oni koji idu na odmore, pomažu unucima da mogu da odu na odmor. Mislim i verujem da će se ljudi tome obradovati " - rekao je on.

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