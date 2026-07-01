Oni su upozorili da su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika.



U pismu upućenom Fon der Lajen, predstavnici aerodroma, avio-kompanija i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj upozorili su na, kako su naveli, kritičnu situaciju na evropskim granicama, navodi Gardijan.



"Dostigli smo kritičnu tačku. Putnici su već primorani da čekaju duže vreme ispred terminala i na otvorenim prostorima jer granične kontrole ne mogu dovoljno brzo da obrade dolaske", navodi se u pismu.



Upozorava se da avio-kompanije imaju problem sa letovima koji poleću poluprazni, jer putnici ne uspevaju da stignu na vreme na ukrcavanje zbog zadržavanja na graničnim kontrolama.



Prema navodima industrijskih udruženja, u pojedinim slučajevima čekanja dostižu i do pet sati, dok su neki putnici ostajali na aerodromima zbog kašnjenja procedura.



Zatraženo je da EK omogući aerodromima da u julu i avgustu u potpunosti obustave biometrijske provere kada broj putnika premaši operativne kapacitete graničnih službi.



Udruženja upozoravaju da su granične vlasti, aerodromi i avio-kompanije pod "neodrživim pritiskom" i pozivaju na hitnu reakciju kako bi se sprečilo dalje pogoršanje situacije tokom špica letnje sezone.



U pismu se navodi da pojedini međunarodni putnici zbog dugih zadržavanja razmatraju otkazivanje putovanja u Evropu, što, kako se ocenjuje, narušava ugled evropskog turizma i povezanosti.



Industrijska udruženja navode i da bi trebalo da se omogući nastavak privremenih suspenzija i nakon septembra, u izuzetnim okolnostima, sve dok sistem ne postane operativno pouzdan i dok se ne obezbedi dovoljan broj zaposlenih za njegovu primenu.



Udruženja upozoravaju da i Evropska komisija i države članice mora da uzmu u obzir realno stanje na terenu i izazove koji očekuju avio-saobraćaj u narednim nedeljama.



Novi sistem, koji se postepeno uvodi od oktobra prošle godine, predviđa da državljani zemalja van Evropske unije prilikom dolaska registruju otiske prstiju i fotografiju, pojašnjava britanski list, piše B92.



Međutim, u njegovoj primeni već su zabeleženi problemi, pa je Grčka privremeno obustavila biometrijske provere za britanske putnike do septembra kako bi se izbegli poremećaji tokom leta.



U maju su i francuske vlasti privremeno obustavile dodatne kontrole u luci Dover, dok je prošle nedelje rukovodstvo aerodroma u Rimu upozorilo da bi moglo da dođe do suspenzije sistema za državljane van EU kako bi se izbegao haos tokom letnje sezone.



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