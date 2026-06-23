U maju je u EU registrovano ukupno 955 hiljada novih vozila, što je 3,2 odsto više nego u istom mesecu prošle godine.

Podaci pokazuju usporavanje prodaje u odnosu na april, kada je porasla za 5,1 odsto. Među velikom četvorkom, Nemačka je zabeležila stagnaciju, dok je Francuska zabeležila rast prodaje od 3,7 odsto. Najbolji rezultat zabeležila je Italija, sa povećanjem broja registrovanih novih vozila za 7,6 odsto u odnosu na maj prošle godine. U Španiji je prodaja smanjena za 0,8 odsto.

Hibridi su najpopularniji

Najpopularniji pogonski sklop u maju ponovo su bili hibridni električni automobili, sa tržišnim udelom od 37,8 odsto, što je nešto manje nego u prethodnom mesecu.

Prodaja je porasla za 8,2 odsto, sa registrovanih 359.000 vozila. Prema definiciji ACEA, grupa obuhvata "potpune i delimične hibride" koji, u zavisnosti od snage baterije, mogu da voze u proseku do 62 odsto vremena samo na električnu energiju.

Prodaja električnih automobila na baterije najviše je porasla u maju, za 42,9 odsto, sa nešto više od 200.000 novih registracija. Njihov tržišni udeo je bio 20 odsto. Prodaja „plag-in“ hibrida takođe je značajno porasla, za 12,2 odsto, sa nešto više od 98.000 registrovanih novih vozila i tržišnim udelom od 9,7 odsto.

Prodaja benzinskih i dizel vozila je pala Prodaja benzinskih i dizel vozila je ponovo smanjena, za 20,1 odnosno 19 odsto. Benzinski automobili su imali tržišni udeo od 22,4 odsto, a dizel automobili 7,6 odsto, prema podacima ACEA, piše tportal.

Rezultati kineskih kompanija odražavaju popularnost potpuno električnih i "elektrifikovanih" vozila, a prodaja kompanije Leapmotor je u maju porasla više nego pet puta, prema procenama ACEA.

Chery je prodao oko tri puta više automobila, a BYD skoro tri puta više nego u maju prošle godine. Tesla je takođe zabeležila skok, a prodaja je takođe skoro tri puta veća nego pre godinu dana.

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