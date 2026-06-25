"Trenutno vodimo pregovore o prodaji akcija. To je složen posao koji zahteva vreme kako bi se postigla saglasnost. Proces se nastavlja", rekao je Djukov na godišnjoj skupštini akcionara, prenose ruski mediji.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finasija SAD (OFAK) produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula.

Američki OFAK je produžio i operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, takođe do 1. jula, kojom se NIS-u omogućava nastavak rada odnosno prerada sirove nafte.

Prethodne licence - operativna i za pregovore o kupovini, važile su do 16. juna.



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