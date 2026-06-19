Jedan od najposećenijih gradova Evrope mogao bi uskoro da uvede mnogo skuplju ulaznicu za turiste. Vlasti u Venecija razmatraju predlog prema kojem bi jednodnevni posetioci u određenim periodima godine za ulazak u istorijski centar grada morali da izdvoje čak 50 evra, piše Fenix.

Ova ideja dolazi nakon što je Venecija među prvima u svetu uvela posebnu taksu za jednodnevne turiste, pokušavajući da smanji gužve i zaštiti grad od posledica masovnog turizma.

Umesto 5 evra, ulazak bi mogao da košta i 50

Trenutno posetioci plaćaju između 5 i 10 evra za ulazak u grad. Oni koji rezervaciju naprave ranije plaćaju nižu cenu, dok oni koji to učine neposredno pred dolazak izdvajaju više.

Međutim, gradske vlasti smatraju da trenutni iznos nije dovoljan da smanji broj turista tokom najopterećenijih dana u godini. Zbog toga se razmatra povećanje cene na između 30 i 50 evra tokom perioda najveće posećenosti.

Milioni turista svake godine stižu u Veneciju

Venecija je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Evropi. Svake godine privuče između 20 i 30 miliona posetilaca iz celog sveta.

Tokom letnjih meseci broj turista često premašuje 100.000 ljudi dnevno, što stvara veliki pritisak na infrastrukturu, javni prevoz, istorijske znamenitosti i svakodnevni život lokalnog stanovništva.

Upravo zbog toga gradske vlasti poslednjih godina uvode nove mere kojima pokušavaju da ograniče prekomeran broj jednodnevnih poseta.

Kazne i do 300 evra

Turisti koji posete grad tokom dana kada je ulaznica obavezna, a ne plate propisanu taksu, mogu da budu kažnjeni novčanom kaznom od 50 do čak 300 evra.

Sistem kontrole već funkcioniše tokom najprometnijih turističkih perioda, a broj dana u kojima se naplaćuje ulaz iz godine u godinu raste.

Borba protiv masovnog turizma

Stručnjaci smatraju da Venecija postaje primer gradovima širom Evrope koji se suočavaju sa problemom prekomernog turizma. Sve više lokalnih zajednica pokušava da pronađe balans između prihoda od turizma i očuvanja kvaliteta života stanovnika.

Dok jedni podržavaju više cene i strožu kontrolu poseta, drugi upozoravaju da bi takve mere mogle da odbiju deo turista.

Ipak, jedno je sigurno - poseta Veneciji bi u narednim godinama mogla da postane znatno skuplja nego što je danas, posebno za one koji planiraju jednodnevni obilazak jednog od najpoznatijih gradova na svetu.

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